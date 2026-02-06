PNB इस भर्ती के जरिए कुल 5138 पदों पर उम्मीदवारों का चयन करेगा. सबसे ज्यादा भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी जहां 814 सीटें हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती होगी. यानी देश के अलग-अलग जिलों में उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा.