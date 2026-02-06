हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीPNB Recruitment: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स

सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है.इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Feb 2026 04:41 PM (IST)
सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है. पंजाब नेशनल बैंक ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देशभर में हजारों पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक BFSI SSC पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

PNB इस भर्ती के जरिए कुल 5138 पदों पर उम्मीदवारों का चयन करेगा. सबसे ज्यादा भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी जहां 814 सीटें हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती होगी. यानी देश के अलग-अलग जिलों में उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. उम्मीदवार का ग्रेजुएशन रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 तक घोषित होना चाहिए. जिन उम्मीदवारों ने अप्रेंटिस योजना के तहत पंजीकरण किया है, उनके लिए डिग्री चार साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.
Published at : 06 Feb 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Apprentice Recruitment JObs PNB Vacancy 2026

नौकरी फोटो गैलरी

