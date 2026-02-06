एक्सप्लोरर
PNB Recruitment: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है.इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है. पंजाब नेशनल बैंक ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देशभर में हजारों पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक BFSI SSC पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 06 Feb 2026 04:41 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
Advertisement
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion