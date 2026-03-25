रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, कितनी मिलेगी सैलरी? जानिए पूरी डिटेल

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उत्तर प्रदेश के उभरते क्रिकेट स्टार रिंकू सिंह को राज्य सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है. यह फैसला राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. रिंकू सिंह की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके करियर के लिए बड़ी है, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई है.

रिंकू सिंह को मिला बड़ा सरकारी पद

टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद रिंकू सिंह को यह सम्मान मिला है. उनके साथ कुल 14 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, जो अलग-अलग खेलों से जुड़े हैं.सरकार का यह कदम खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा को पहचान देने का एक प्रयास है. रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का पद ग्रुप-बी गजेटेड कैटेगरी में आता है, जिसे एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी भरा सरकारी पद माना जाता है.

क्या होता है रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का काम?

रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है. इसमें जिला और क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है. इसके अलावा स्टेडियम और खेल मैदानों की देखरेख, खेल से जुड़े संसाधनों का प्रबंधन और नई प्रतिभाओं की खोज करना भी इस पद की जिम्मेदारी होती है. प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ यह पद खिलाड़ियों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर अच्छी-खासी सैलरी दी जाती है. इस पद पर नियुक्त अधिकारी को लेवल-10 पे स्केल के तहत लगभग 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक मासिक वेतन मिलता है. इसके अलावा अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर वेतन में वृद्धि भी होती रहती है. कुल मिलाकर यह एक स्थिर और आकर्षक सरकारी नौकरी मानी जाती है.

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मिलेंगी ये खास सुविधाएं

इस पद के साथ कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं. इनमें हाउस रेंट अलाउंस , ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं और सरकारी वाहन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, जिससे यह पद आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत माना जाता है.

खेल क्षेत्र को मिलेगा नया बल

रिंकू सिंह की इस नियुक्ति से उत्तर प्रदेश के खेल क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. उनके अनुभव और खेल की समझ से युवा खिलाड़ियों को सही दिशा और मार्गदर्शन मिलेगा. इससे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा और खेलों का स्तर भी सुधरेगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे. आने वाले समय में ऐसे और फैसले खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

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