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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET-UG 2027 में बड़ा बदलाव, अब 5-6 दिन तक होगी परीक्षा; 1 हजार केंद्रों पर कंप्यूटर से होगा एग्जाम

NEET-UG 2027 में बड़ा बदलाव, अब 5-6 दिन तक होगी परीक्षा; 1 हजार केंद्रों पर कंप्यूटर से होगा एग्जाम

NEET-UG 2027 से मेडिकल प्रवेश परीक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदलने जा रहा है. परीक्षा अब कंप्यूटर आधारित होगी, 5-6 दिनों में 1,000 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 07 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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NEET-UG को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है. अगले साल से परीक्षा का पूरा स्वरूप बदल सकता है. अब यह परीक्षा एक ही दिन पेन-पेपर मोड में कराने के बजाय कंप्यूटर आधारित होगी और इसे 5 से 6 दिनों में अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. इस बदलाव का मकसद परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचाना है.

रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा देशभर के करीब 500 शहरों में बनाए गए 1,000 परीक्षा केंद्रों पर होगी. इनमें ज्यादातर केंद्र केंद्रीय विद्यालय (KV), नवोदय विद्यालय (JNV) और अन्य सरकारी संस्थानों में बनाए जाएंगे. हर दिन करीब 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे. सभी केंद्रों पर प्रतिदिन लगभग 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी. इस तरह 5-6 दिनों में सभी उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी कराई जाएगी.

सिर्फ परीक्षा का तरीका ही नहीं बदलेगा, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार संगठन की कार्यप्रणाली, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था में 'टॉप टू बॉटम' बदलाव होगा. यानी NTA के पूरे सिस्टम को नए सिरे से तैयार किया जाएगा. माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी हो सकती है.

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पेपर लीक के बाद लिया गया बड़ा फैसला

ये बदलाव हाल ही में हुए NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद किया जा रहा है. इस साल 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसमें करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे. इसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और पूरे मामले की जांच CBI को सौंपी गई. इसी घटना के बाद परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं.

सरकार का यह फैसला पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है. यह समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई थी. 

जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन

सरकार की ओर से परीक्षा की नई व्यवस्था, परीक्षा शहरों की सूची, शिफ्ट का समय और अन्य जरूरी जानकारी NTA में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी. साथ ही परीक्षा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नई तकनीक और निगरानी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Education NEET NEET UG 2027 NEET UG 2027 Exam Pattern
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