आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर अखिलेश की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित चुनावी सभा में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधाते हुए उन्हें अंकल कहा था. अब बसपा नेता आकाश आनंद के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने बसपा नेता आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर कहा कि उस बहस में हम और आप न उलझें, मुद्दा अंकल का नहीं है. वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा-परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए. ये बात जो आज कही जा रही है, वो एक सप्ताह पहले भी कही जा सकती थी. चर्चा के साथ ये भगवान राम का नाम भी लेना चाहते हैं. अगर चर्चा होती तो सदन में भगवान राम का नाम लिया जाता, सदन में राम जी का नाम नहीं लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग.

बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता- अखिलेश यादव

वहीं झारखंड के विषय पर बोलते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि झारखंड के मुद्दे पर मैंने पिछली बार भी आपसे यही कहा था और फिर से कह रहा हूँ, बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और लगातार बातचीत जारी रहनी चाहिए. मुख्यमंत्री और सरकार ने भी कहा है कि वे छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं.

सरकार के पास जवाब नहीं है इसलिए भाग रही है- धर्मेंद्र यादव



इसके साथ ही इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि मंडी में चंदा चोरी पर चर्चा हो, बहस हो और प्रधानमंत्री जवाब दें. दूसरा, छात्रों पर हुई हिंसा पर गृह मंत्री जवाब दें. आरक्षण की कितनी लूट हो रही है, शिक्षा व्यवस्था ये मुद्दे हैं. मुद्दा अंकल नहीं हैं, सरकार चाहती तो पहले भी चर्चा कर सकती थी. 14-15 दिन बेकार चले गए, सरकार के पास जवाब नहीं है इसलिए भाग रही है. राम मंदिर के मुद्दे पर हर हाल में चर्चा होनी चाहिए.