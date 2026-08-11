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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती, 11847 उम्मीदवारों की DET एडमिट कार्ड जारी

बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती, 11847 उम्मीदवारों की DET एडमिट कार्ड जारी

बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के तहत लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को DET के लिए बुलाया गया था. कुल 15,516 उम्मीदवार DET के लिए चयनित हुए थे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Aug 2026 09:15 AM (IST)
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Bihar Police Driver Recruitment: बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. एडमिट कार्ड 10 अगस्त का जारी किए गए हैं. जिन उम्मीदवारों को इस भर्ती के अगले चरण यानी डीईटी के लिए सफल घोषित किया गया है. वह सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए ड्राइवर कांस्टेबल के 4361 पदों पर नियुक्ति की जानी है. लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद अब 11,847 उम्मीदवारों को ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया है. 

11,847 उम्मीदवार दत के लिए योग्य 

बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के तहत लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को DET के लिए बुलाया गया था. कुल 15,516 उम्मीदवार DET के लिए चयनित हुए थे. DET के आयोजन के बाद सफल उम्मीदवारों में से 11,847 अभ्यर्थियों को DET के लिए योग्य माना गया है. अब इन्हीं उम्मीदवारों को ड्राइवर एफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होना होगा. यह भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है. DET में उम्मीदवारों की वाहन चलाने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा. 

24 अगस्त से होगा, ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट 

सीएसबीसी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती DET 24 अगस्त 2026 से शुरू होगा. उम्मीदवारों को अपने निर्धारित दिन और परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट में उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रकार के वाहन चलाने की दक्षता दिखानी होगी. इसमें कार, जीप और बस-ट्रक शामिल है. टेस्ट का कोई निश्चित क्रम नहीं बताया गया है. उम्मीदवारों का मूल्यांकन भर्ती विज्ञापन 02/2025 में निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा. 

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ऐसे डाउनलोड करें DET एडमिट कार्ड 

  • DET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाए.
  • इसके बाद होम पेज पर बिहार पुलिस या संबंधित रिजल्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें. 
  • अब ड्राइवर कांस्टेबल DET एडमिट कार्ड 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद मांगी गई लॉगिन डिटेल्स भरें. 
  • अब सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. 

एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो तो मिलेगा डुप्लीकेट 

अगर किसी उम्मीदवार को ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तकनीकी परेशानी होती है, तो वह 21 या 22 अगस्त 2026 को सीएसबीसी कार्यालय जाकर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार को अपने खर्चे पर पटना स्थित सीएसबीसी कार्यालय जाना होगा. कार्यालय का एड्रेस Back Harding Road, Secretariat Halt के पास, पटना-80001 बताया गया है  वहां सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Driver Recruitment Bihar Police Driver Constable DET Admit Card 2026
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