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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसरफराज की टीम इंडिया में वापसी पर पिता हुए भावुक, कहा- कई रातों के बाद...

सरफराज की टीम इंडिया में वापसी पर पिता हुए भावुक, कहा- कई रातों के बाद...

India vs Sri Lanka Test, Sarfaraz Khan: सरफराज खान की श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी हुई है. बेटे को मौका मिलने पर पिता नौशाद खान भावुक हुए और उनकी मेहनत को याद किया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 11 Aug 2026 11:22 AM (IST)
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भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी हो गई है. श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उन्हें चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया गया है. सरफराज के टीम में लौटने की खबर सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल है. उनके पिता और मेंटॉर नौशाद खान ने बेटे के लंबे संघर्ष को याद करते हुए भावुक संदेश दिया.

बेटे की वापसी पर पिता ने कही दिल की बात

सरफराज को भारतीय टीम में जगह मिलने के बाद नौशाद खान ने अपने बेटे और छोटे बेटे मुशीर खान के लिए खास संदेश साझा किया. उन्होंने कहा, "भले निकला है कई रातों के बाद सूरज, भले निकला है कई रातों के बाद, लेकिन मेहनत को मिलता है हमेशा किस्मत का साथ."

नौशाद का यह संदेश बताता है कि सरफराज की टीम में वापसी उनके परिवार के लिए कितनी खास है. भारतीय टीम तक पहुंचने के लिए सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक लगातार रन बनाए हैं. टीम से बाहर रहने के दौरान भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर मेहनत जारी रखी.

 
 
 
 
 
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2024 में किया था टेस्ट डेब्यू

सरफराज ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. अपने डेब्यू टेस्ट में ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो अर्धशतक लगाए थे. इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम में भी शामिल रहे, लेकिन वहां उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला.

उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. अब तक सरफराज ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं. उनका औसत 37.10 का है. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा स्कोर 150 रन है.

घरेलू क्रिकेट में भी दिखाया दम

भारतीय टीम से बाहर रहने के दौरान सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया. रेड-बॉल क्रिकेट के अलावा उन्होंने टी20 क्रिकेट में भी अच्छी पारियां खेलीं. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा. वहीं मुंबई टी20 लीग में भी सरफराज ने आक्रामक बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाए.

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श्रीलंका सीरीज में मिल सकता है मौका

साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद सरफराज को एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है. अब उनकी नजर प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने पर होगी. अगर उन्हें गॉल टेस्ट में मौका मिलता है, तो वह इस मौके को बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे. 

सरफराज के लिए यह वापसी सिर्फ टीम में लौटने का मौका नहीं है. यह खुद को फिर साबित करने का भी बड़ा अवसर है. लंबे इंतजार के बाद मिले इस मौके पर उनकी नजरें शानदार प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह पक्की करने पर होंगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 11 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Sarfaraz Khan TEAM INDIA
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