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NPCIL recruitment: इंजीनियरिंग की डिग्री है तो तुरंत करें अप्लाई,में एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली भर्ती
अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और GATE परीक्षा दी है NPCIL ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है,इच्छुक उम्मीदवार NPCIL की वेबसाइट पर npcilcareers.co.in 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती जारी की हैं. यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और GATE स्कोर हासिल किया है.
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Published at : 14 Apr 2026 07:22 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion