NPCIL की इस भर्ती में मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल और सिविल जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पद निकाले गए हैं. हर ब्रांच के लिए अलग-अलग योग्यता और स्वीकार्य डिग्री तय की गई है, जिससे उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.