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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीNPCIL recruitment: इंजीनियरिंग की डिग्री है तो तुरंत करें अप्लाई,में एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली भर्ती

NPCIL recruitment: इंजीनियरिंग की डिग्री है तो तुरंत करें अप्लाई,में एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली भर्ती

अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और GATE परीक्षा दी है NPCIL ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है,इच्छुक उम्मीदवार NPCIL की वेबसाइट पर npcilcareers.co.in 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Apr 2026 07:22 PM (IST)
अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और GATE परीक्षा दी है NPCIL ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है,इच्छुक उम्मीदवार NPCIL की वेबसाइट पर npcilcareers.co.in 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती जारी की हैं. यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और GATE स्कोर हासिल किया है.

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NPCIL की इस भर्ती में मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल और सिविल जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पद निकाले गए हैं. हर ब्रांच के लिए अलग-अलग योग्यता और स्वीकार्य डिग्री तय की गई है, जिससे उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
NPCIL की इस भर्ती में मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल और सिविल जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पद निकाले गए हैं. हर ब्रांच के लिए अलग-अलग योग्यता और स्वीकार्य डिग्री तय की गई है, जिससे उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
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इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बी.ई./बी.टेक/बी.एससी (इंजीनियरिंग) या 5 साल का इंटीग्रेटेड एम.टेक होना जरूरी है. साथ ही कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है. डिग्री AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, तभी आवेदन मान्य होगा.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बी.ई./बी.टेक/बी.एससी (इंजीनियरिंग) या 5 साल का इंटीग्रेटेड एम.टेक होना जरूरी है. साथ ही कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है. डिग्री AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, तभी आवेदन मान्य होगा.
Published at : 14 Apr 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
NPCIL JObs NPCIL Recruitment 2026 Executive Trainee Jobs

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