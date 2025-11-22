एक्सप्लोरर
एनपीसीआईएल में बड़ी भर्ती, 122 पदों पर मौका; 27 नवंबर आखिरी तारीख
एनपीसीआईएल ने उप प्रबंधक और जूनियर हिंदी अनुवादक के 122 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 7 नवंबर से 27 नवंबर तक लिए जाएंगे. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल में नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी में उप प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो रही है.
Published at : 22 Nov 2025 03:48 PM (IST)
