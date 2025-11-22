हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एनपीसीआईएल में बड़ी भर्ती, 122 पदों पर मौका; 27 नवंबर आखिरी तारीख

एनपीसीआईएल में बड़ी भर्ती, 122 पदों पर मौका; 27 नवंबर आखिरी तारीख

​एनपीसीआईएल ने उप प्रबंधक और जूनियर हिंदी अनुवादक के 122 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 7 नवंबर से 27 नवंबर तक लिए जाएंगे. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Nov 2025 03:48 PM (IST)
​एनपीसीआईएल ने उप प्रबंधक और जूनियर हिंदी अनुवादक के 122 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 7 नवंबर से 27 नवंबर तक लिए जाएंगे. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल में नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी में उप प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो रही है.

जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एनपीसीआईएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का सपना रखते हैं, वे इस तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 122 पद भरे जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2025 तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एनपीसीआईएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का सपना रखते हैं, वे इस तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 122 पद भरे जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2025 तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उप प्रबंधक के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है, जबकि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री और निर्धारित अन्य योग्यता होना जरूरी है.
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उप प्रबंधक के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है, जबकि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री और निर्धारित अन्य योग्यता होना जरूरी है.
वेतनमान भी इन पदों का आकर्षण बढ़ाता है. उप प्रबंधक पद पर चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 86,955 रुपये का वेतन मिलेगा जबकि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 54,870 रुपये दिए जाएंगे, जो युवा उम्मीदवारों को एक मजबूत करियर और बेहतर आर्थिक स्थिरता देता है.
वेतनमान भी इन पदों का आकर्षण बढ़ाता है. उप प्रबंधक पद पर चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 86,955 रुपये का वेतन मिलेगा जबकि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 54,870 रुपये दिए जाएंगे, जो युवा उम्मीदवारों को एक मजबूत करियर और बेहतर आर्थिक स्थिरता देता है.
आयु-सीमा पर नजर डालें तो उप प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वहीं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद के लिए आयु 21 से 30 वर्ष तय की गई है. सरकार के नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा.
आयु-सीमा पर नजर डालें तो उप प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वहीं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद के लिए आयु 21 से 30 वर्ष तय की गई है. सरकार के नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी​ ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू. लिखित परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लोक सेवा में नैतिकता, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता जैसे विषय शामिल रहेंगे.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी​ ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू. लिखित परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लोक सेवा में नैतिकता, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता जैसे विषय शामिल रहेंगे.
हर गलत उत्तर पर एक-चौथाई यानी 0.25 अंक काटे जाएंगे, इसलिए छात्रों को सही-सटीक उत्तर देने पर ध्यान देना होगा. परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वे इंटरव्यू तक पहुँच सकेंगे.
हर गलत उत्तर पर एक-चौथाई यानी 0.25 अंक काटे जाएंगे, इसलिए छात्रों को सही-सटीक उत्तर देने पर ध्यान देना होगा. परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वे इंटरव्यू तक पहुँच सकेंगे.
Published at : 22 Nov 2025 03:48 PM (IST)
