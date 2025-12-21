हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender: टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड

Year Ender: टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड

Year Ender 2025: साल 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट में देखिए टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Dec 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. उन्हीं यादों को साथ लिए भारतीय टीम और उसके फैंस नए साल में प्रवेश करने वाली है. इस साल टीम इंडिया ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इसी साल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. यहां देख लीजिए कि साल 2025 में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है?

टेस्ट में प्रदर्शन रहा निराशाजनक

साल 2025 में भारतीय टीम ने कुल 10 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उसे 4 जीत और 5 मैचों में हार मिली है, जबकि टीम इंडिया का एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आखिती टेस्ट इसी साल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को 6 विकेट से हार मिली थी. उसके बाद भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड टूर पर गई, जहां पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही. भारत ने घरेलू टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराया, लेकिन उसके बाद घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 से हार मिली.

  • बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट: भारत 6 विकेट से हारा
  • भारत बनाम इंग्लैंड: सीरीज 2-2 से ड्रॉ
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज: भारत 2-0 से जीता
  • भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: भारत 0-2 से हारा

वनडे में कमाल प्रदर्शन, चैंपियंस ट्रॉफी जीती

इस साल ODI क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. भारत ने इस साल 14 वनडे मैच खेले जिनमें उसे 11 में जीत और केवल तीन बार हार मिली. इसी साल टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. इस साल भारत ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत दर्ज की.

  • भारत बनाम इंग्लैंड: भारत 3-0 से जीता
  • भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: भारत 1-2 से हारा
  • भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: भारत 2-1 से जीता

टी20 में भी गजब रहा रिकॉर्ड

साल 2025 में भारतीय टीम का टी20 रिकॉर्ड भी शानदार रहा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस साल केवल तीन टी20 मैच हारी. 2025 में भारत ने 21 टी20 मैचों में 16 जीत दर्ज कीं और केवल 3 मुकाबले हारे, जबकि 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. इसी साल भारत ने टी20 फॉर्मेट में खेला गया एशिया कप 2025 भी जीता. इस साल टीम इंडिया कोई भी टी20 सीरीज नहीं हारी है.

  • भारत बनाम इंग्लैंड: भारत 4-1 से जीता
  • भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: भारत 2-1 से जीता
  • भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: भारत 3-1 से जीता

Published at : 21 Dec 2025 08:43 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM Year Ender Year Ender 2025
