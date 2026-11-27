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NMDC में निकली 247 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, जानें कौन हैं एलिजिबल?
NMDC ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले स्थित बैलाडीला आयरन ओर माइन, किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्रेंटिस के कुल 247 पदों पर भर्ती निकाली. विज्ञापन के अनुसार यह भर्ती 20 अलग ट्रेड और संकायों में की जाएगी.
NMDC Apprentice Recruitment 2026: राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले स्थित बैलाडीला आयरन ओर माइन, किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्रेंटिस के कुल 247 पदों पर भर्ती निकाली है. विज्ञापन के अनुसार यह भर्ती 20 अलग-अलग ट्रेड और संकायों में की जाएगी, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस के 172, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 55 और टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के 20 पद शामिल है. इस भर्ती के लिए कोई आवेदन फीस नहीं रखी गई है और उम्मीदवारों का चयन सीधे वॉक इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.
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Published at : 27 Nov 2026 08:26 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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