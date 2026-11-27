इस भर्ती में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई या ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए. वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में पूर्णकालिक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संबंधित संकाय में पूर्णकालिक डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए.