देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में IIT का नाम सबसे पहले आता है. हर साल लाखों छात्र इन संस्थानों में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं. इसकी एक बड़ी वजह यहां मिलने वाली अच्छी नौकरी और लाखों रुपये के पैकेज हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस IIT का प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? इस मामले में IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT कानपुर जैसे संस्थान आगे हैं.

IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है?

IIT बॉम्बे देश के सबसे चर्चित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है. यहां हर साल देश-विदेश की बड़ी कंपनियां छात्रों को नौकरी देने पहुंचती हैं. संस्थान की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान कुल 417 कंपनियों ने प्लेसमेंट में हिस्सा लिया और 1,422 नौकरी के ऑफर स्वीकार किए गए. इस दौरान छात्रों को मिलने वाली औसत सालाना सैलरी 26.45 लाख रुपये रही. वहीं, औसत पैकेज के साथ-साथ यहां कई छात्रों को विदेश में भी नौकरी के ऑफर मिले. इस वजह से IIT बॉम्बे को प्लेसमेंट के मामले में देश के मजबूत संस्थानों में गिना जाता है.

IIT कानपुर और IIT मद्रास ने भी बनाया रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा पैकेज की बात करें तो IIT कानपुर का नाम भी चर्चा में रहा. 2024-25 के प्लेसमेंट सीजन में यहां एक छात्र को Jane Street कंपनी से 5.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर मिला था. यह एक अंतरराष्ट्रीय नौकरी का ऑफर था. वहीं, IIT मद्रास में भी छात्रों को अच्छे पैकेज मिले. यहां 2024-25 में B.Tech कंप्यूटर साइंस के छात्रों का औसत पैकेज 53.2 लाख रुपये सालाना रहा. इस ब्रांच का औसत पैकेज दूसरे कई कोर्स के मुकाबले काफी ज्यादा था. इससे साफ है कि इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के पास अच्छी नौकरी पाने के कई मौके होते हैं.

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नए IIT भी प्लेसमेंट में दे रहे हैं टक्कर

प्लेसमेंट के मामले में अब सिर्फ पुराने IIT ही आगे नहीं हैं. IIT हैदराबाद और IIT गांधीनगर जैसे संस्थान भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं. इन संस्थानों में भी बड़ी कंपनियां छात्रों को नौकरी के मौके दे रही हैं संस्थानों के साथ ही, हर ब्रांच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अलग होता है. इसलिए IIT में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ सबसे बड़े पैकेज को देखकर फैसला न करें, बल्कि अपनी पसंद की ब्रांच और उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड की जानकारी भी जरूर लें.

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