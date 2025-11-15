NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NIT नागपुर ने ग्रुप-A, B और C के 118 नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Nov 2025 02:24 PM (IST)
NIT नागपुर ने ग्रुप-A, B और C के 118 नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT नागपुर ने नॉन-टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. संस्थान ने ग्रुप-A, ग्रुप-B और ग्रुप-C के कुल 118 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2025 तय की गई है, ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके पास इस भर्ती में शामिल होकर अपने करियर का नया रास्ता बनाने का शानदार अवसर है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nitdgp.ac.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती में इस बार ग्रुप-A के कई महत्वपूर्ण पद शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रिंसिपल साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, सीनियर SAS ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर जैसे पद हैं. यह सभी पद संस्थान की प्रशासनिक और तकनीकी जरूरतों से जुड़े हुए हैं और इनके लिए उच्च योग्यता के साथ अनुभव की भी आवश्यकता होगी. वहीं ग्रुप-B में टेक्निकल असिस्टेंट/जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के पद निकले हैं.
भर्ती में इस बार ग्रुप-A के कई महत्वपूर्ण पद शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रिंसिपल साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, सीनियर SAS ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर जैसे पद हैं. यह सभी पद संस्थान की प्रशासनिक और तकनीकी जरूरतों से जुड़े हुए हैं और इनके लिए उच्च योग्यता के साथ अनुभव की भी आवश्यकता होगी. वहीं ग्रुप-B में टेक्निकल असिस्टेंट/जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के पद निकले हैं.
इन भूमिकाओं में तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों को संभालने का मौका मिलेगा. ग्रुप-C में सबसे अधिक वैकेंसी निकली है, जिनमें सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट और लैब/ऑफिस अटेंडेंट जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है, इसलिए यह नए उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है.
इन भूमिकाओं में तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों को संभालने का मौका मिलेगा. ग्रुप-C में सबसे अधिक वैकेंसी निकली है, जिनमें सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट और लैब/ऑफिस अटेंडेंट जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है, इसलिए यह नए उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है.
जहां तक आवेदन शुल्क की बात है, ग्रुप-A के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि ग्रुप-B और ग्रुप-C के लिए यह शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार छूट लागू होगी. भर्ती में चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा. प्रिंसिपल साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-14, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को पे लेवल-13, जबकि डिप्टी लाइब्रेरियन और सीनियर SAS ऑफिसर को पे लेवल-12 के अनुसार सैलरी मिलेगी.
जहां तक आवेदन शुल्क की बात है, ग्रुप-A के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि ग्रुप-B और ग्रुप-C के लिए यह शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार छूट लागू होगी. भर्ती में चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा. प्रिंसिपल साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-14, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को पे लेवल-13, जबकि डिप्टी लाइब्रेरियन और सीनियर SAS ऑफिसर को पे लेवल-12 के अनुसार सैलरी मिलेगी.
मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-10 दिया जाएगा. वहीं टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट को पे लेवल-6, सीनियर टेक्नीशियन और सीनियर असिस्टेंट को पे लेवल-4, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट को पे लेवल-3, जबकि लैब और ऑफिस अटेंडेंट को पे लेवल-1 के तहत वेतन मिलेगा.
मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-10 दिया जाएगा. वहीं टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट को पे लेवल-6, सीनियर टेक्नीशियन और सीनियर असिस्टेंट को पे लेवल-4, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट को पे लेवल-3, जबकि लैब और ऑफिस अटेंडेंट को पे लेवल-1 के तहत वेतन मिलेगा.
मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-10 दिया जाएगा. वहीं टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट को पे लेवल-6, सीनियर टेक्नीशियन और सीनियर असिस्टेंट को पे लेवल-4, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट को पे लेवल-3, जबकि लैब और ऑफिस अटेंडेंट को पे लेवल-1 के तहत वेतन मिलेगा.
मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-10 दिया जाएगा. वहीं टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट को पे लेवल-6, सीनियर टेक्नीशियन और सीनियर असिस्टेंट को पे लेवल-4, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट को पे लेवल-3, जबकि लैब और ऑफिस अटेंडेंट को पे लेवल-1 के तहत वेतन मिलेगा.
योग्यता की बात करें तो ग्रुप-A के पदों के लिए संबंधित विषय में BE/B.Tech, M.Sc, MCA, MD या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर डिग्री होना जरूरी है. ग्रुप-B के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा अनिवार्य है. वहीं ग्रुप-C के लिए संबंधित ट्रेड में 12वीं के साथ ITI या डिप्लोमा की आवश्यकता होगी.
योग्यता की बात करें तो ग्रुप-A के पदों के लिए संबंधित विषय में BE/B.Tech, M.Sc, MCA, MD या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर डिग्री होना जरूरी है. ग्रुप-B के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा अनिवार्य है. वहीं ग्रुप-C के लिए संबंधित ट्रेड में 12वीं के साथ ITI या डिप्लोमा की आवश्यकता होगी.
Published at : 15 Nov 2025 02:24 PM (IST)
