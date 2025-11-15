एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
NIT नागपुर ने ग्रुप-A, B और C के 118 नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2025 तक चलेगी.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT नागपुर ने नॉन-टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. संस्थान ने ग्रुप-A, ग्रुप-B और ग्रुप-C के कुल 118 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2025 तय की गई है, ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके पास इस भर्ती में शामिल होकर अपने करियर का नया रास्ता बनाने का शानदार अवसर है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nitdgp.ac.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Nov 2025 02:24 PM (IST)
Tags :JOB NIT Nagpur Recruitment 2025
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
नौकरी
6 Photos
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट
नौकरी
6 Photos
ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी
नौकरी
6 Photos
ईसीजीसी में निकली शानदार नौकरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर सुनहरा मौका, 65 हजार मिलेगी सैलरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
Advertisement
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion