NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई

जहां तक आवेदन शुल्क की बात है, ग्रुप-A के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि ग्रुप-B और ग्रुप-C के लिए यह शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार छूट लागू होगी. भर्ती में चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा. प्रिंसिपल साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर को पे लेवल-14, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को पे लेवल-13, जबकि डिप्टी लाइब्रेरियन और सीनियर SAS ऑफिसर को पे लेवल-12 के अनुसार सैलरी मिलेगी.