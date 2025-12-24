विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?

यह वीजा ऑस्ट्रेलिया का एक खास वर्क वीजा है, जिसे Subclass 494 भी कहा जाता है इसके तहत ऑस्ट्रेलिया के रीजनल इलाकों में स्थित कंपनियां विदेशी कामगारों को नौकरी देकर स्पॉन्सर कर सकती हैं यह वीजा 5 साल के लिए वैध होता है और इसमें उम्मीदवार अपने परिवार को भी साथ ले जा सकता है.