विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
अगर आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए मौका लेकर आया है रीजनल वर्क वीजा के जरिए भारतीय कामगारों को नौकरी के साथ पी आर का रास्ता भी मिल सकता है जानिए पूरी जानकारी.
ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है रीजनल इलाकों में कामगारों की कमी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार रिजनल वीजा दे रही है इस वीजा से भारतीयों को सीधे नौकरी मिल सकती है और आगे चलकर पी आर पाने का मौका भी मिल सकता है.
Published at : 24 Dec 2025 10:05 AM (IST)
