एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन

एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) पटना ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है, इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जानें आवेदन का पूरा तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Dec 2025 04:10 PM (IST)
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) पटना ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है, इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जानें आवेदन का पूरा तरीका.

अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) पटना ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

AIIMS पटना की इस भर्ती के तहत कुल 117 पदों पर सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी ये पद अलग-अलग मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए निकाले गए हैं उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं.
AIIMS पटना की इस भर्ती के तहत कुल 117 पदों पर सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी ये पद अलग-अलग मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए निकाले गए हैं उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास MD, MS, DNB, DM या संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना जरूरी है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास MD, MS, DNB, DM या संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना जरूरी है.
Published at : 22 Dec 2025 04:10 PM (IST)
