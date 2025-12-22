एक्सप्लोरर
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) पटना ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है, इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जानें आवेदन का पूरा तरीका.
अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) पटना ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 22 Dec 2025 04:10 PM (IST)
नौकरी
7 Photos
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
नौकरी
6 Photos
ITI वालों के लिए सुनहरा मौका ,पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में 225 पदों पर भर्ती,जानें कैसे करें आवेदन ?
नौकरी
6 Photos
10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?
नौकरी
5 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement
नौकरी
7 Photos
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion