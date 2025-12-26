एक्सप्लोरर
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती, दो लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
अंबेडकर कॉलेज ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कुल 71 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं डिटेल्स.
दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाने और अन्य शैक्षणिक कामों के लिए नई भर्ती निकली है. इस भर्ती के तहत प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरी से जुड़े पदों पर कुल 71 खाली जगहों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर महीने से शुरू हो गई है. तय तारीख तक फॉर्म भरा जा सकता है.
