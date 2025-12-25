BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BSF ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 549 कांस्टेबल जीडी के खाली पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 10वीं पास खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Dec 2025 06:09 PM (IST)
BSF ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 549 कांस्टेबल जीडी के खाली पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 10वीं पास खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया.

बीएसएफ ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है ये भर्ती खेल कोटा के तहत है राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकतें हैं.

BSF की यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त खेल में राज्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हो यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जीडी के 549 पदों के लिए निकाली गई है.
BSF की यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त खेल में राज्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हो यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जीडी के 549 पदों के लिए निकाली गई है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है उम्र सीमा 18 से 23 साल रखी गई है जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है उम्र सीमा 18 से 23 साल रखी गई है जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.
Published at : 25 Dec 2025 06:09 PM (IST)
नौकरी फोटो गैलरी

