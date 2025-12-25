एक्सप्लोरर
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
BSF ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 549 कांस्टेबल जीडी के खाली पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 10वीं पास खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया.
बीएसएफ ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है ये भर्ती खेल कोटा के तहत है राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकतें हैं.
Published at : 25 Dec 2025 06:09 PM (IST)
