हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीपंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य में बंपर पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 08:25 AM (IST)
पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य में बंपर पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 406 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि यह भर्ती मैट्रिक यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह अवसर काफी अहम माना जा रहा है.

1/8
PSSSB की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिल सके.
PSSSB की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिल सके.
2/8
ग्रुप डी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को सरल रखा गया है. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार ने मैट्रिक स्तर पर पंजाबी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए. यह पंजाबी विषय अनिवार्य या वैकल्पिक किसी भी रूप में हो सकता है. जिन उम्मीदवारों ने पंजाबी पढ़ी है, उनके लिए यह भर्ती खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है.
ग्रुप डी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को सरल रखा गया है. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार ने मैट्रिक स्तर पर पंजाबी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए. यह पंजाबी विषय अनिवार्य या वैकल्पिक किसी भी रूप में हो सकता है. जिन उम्मीदवारों ने पंजाबी पढ़ी है, उनके लिए यह भर्ती खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है.
Published at : 27 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri Punjab Jobs JOB

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
'1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने PAK के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
बॉलीवुड
Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
'धुरंधर' की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, कोहरा-बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत | Weather Alert
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए SP की लिस्ट जारी, 227 सीटों पर उम्मीदवार | Maharashtra News
Cold Wave: कोहरा-बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत, IMD ने 16 राज्यों में जारी किया अलर्ट | Weather
Unnao Case: 'Kuldeep Sengar के खिलाफ साजिश हुई' - Brij Bhushan | Crime News | UP News
Udaipur Crime: पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने जाल में फंसाया, पुलिस का एक्शन | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
'1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने PAK के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!
बॉलीवुड
Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
'धुरंधर' की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
यूटिलिटी
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget