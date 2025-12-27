एक्सप्लोरर
पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य में बंपर पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 406 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि यह भर्ती मैट्रिक यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह अवसर काफी अहम माना जा रहा है.
Published at : 27 Dec 2025 08:25 AM (IST)
