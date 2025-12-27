पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

ग्रुप डी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को सरल रखा गया है. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार ने मैट्रिक स्तर पर पंजाबी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए. यह पंजाबी विषय अनिवार्य या वैकल्पिक किसी भी रूप में हो सकता है. जिन उम्मीदवारों ने पंजाबी पढ़ी है, उनके लिए यह भर्ती खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है.