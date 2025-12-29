एक्सप्लोरर
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए DSSSB ने MTS भर्ती के आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिनमें 700 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी. आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी डिटेल्स...
अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं.
1/6
2/6
Published at : 29 Dec 2025 10:37 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती, दो लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
नौकरी
7 Photos
एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
नौकरी
6 Photos
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion