हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीदिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन

दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन

दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए DSSSB ने MTS भर्ती के आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिनमें 700 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी. आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Dec 2025 10:37 AM (IST)
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए DSSSB ने MTS भर्ती के आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिनमें 700 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी. आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी डिटेल्स...

अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं.

1/6
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 17 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 17 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
2/6
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 714 पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए पद तय किए गए हैं. सामान्य वर्ग के लिए सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं. इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी अच्छी संख्या में रिक्तियां हैं. इससे साफ है कि सभी वर्गों के युवाओं को बराबर मौका देने की कोशिश की गई है.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 714 पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए पद तय किए गए हैं. सामान्य वर्ग के लिए सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं. इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी अच्छी संख्या में रिक्तियां हैं. इससे साफ है कि सभी वर्गों के युवाओं को बराबर मौका देने की कोशिश की गई है.
Published at : 29 Dec 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
JObs Delhi MTS Recruitment 2025 DSSSB Recruitment 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Fog: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | Weather | IMD Alert |Breaking
Delhi Fog: Delhi में यात्रा पर पड़ रहा घने कोहरे का असर, घने कोहरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
हेल्थ
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget