बीएचयू की यह भर्ती भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना “बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम” यानी NPHCE के तहत निकाली गई है. सभी पद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IMS), बीएचयू में भरे जाएंगे. ऐसे उम्मीदवार जो किसी सरकारी संस्थान में स्थायी या संविदा आधार पर काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर मानी जा रही है.