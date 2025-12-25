हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीBHU Recruitment 2025: 8वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका, 30 दिसंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Dec 2025 08:03 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने साल 2025 के लिए नई भर्ती का एलान किया है.

इस भर्ती के तहत प्रोग्राम असिस्टेंट, वार्ड सहायक और सफाई कर्मचारी जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़े उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है और अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 तय की गई है.
बीएचयू की यह भर्ती भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना “बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम” यानी NPHCE के तहत निकाली गई है. सभी पद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IMS), बीएचयू में भरे जाएंगे. ऐसे उम्मीदवार जो किसी सरकारी संस्थान में स्थायी या संविदा आधार पर काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर मानी जा रही है.
Published at : 25 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Education JObs BHU Recruitment 2025

