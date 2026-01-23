एक्सप्लोरर
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के लिए बंपर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे बड़े पद शामिल हैं. यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP जैसे बड़े पदों समेत कुल 155 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार तय तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती ग्रुप A और ग्रुप B की सरकारी नौकरियों के लिए की जा रही है, जो युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है.
Published at : 23 Jan 2026 10:49 PM (IST)
