MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद

आवेदन से जुड़ी अहम तारीखों की बात करें तो MPPSC भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी तय की गई है. जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, वे 20 से 27 फरवरी के बीच अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं.इस भर्ती की प्रीलिमिनरी परीक्षा 22 मार्च को आयोजित की जाएगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 12 मार्च के आसपास जारी किए जाएंगे.