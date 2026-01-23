हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीMP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद

MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के लिए बंपर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे बड़े पद शामिल हैं. यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jan 2026 10:49 PM (IST)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के लिए बंपर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे बड़े पद शामिल हैं. यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP जैसे बड़े पदों समेत कुल 155 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार तय तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती ग्रुप A और ग्रुप B की सरकारी नौकरियों के लिए की जा रही है, जो युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है.

1/7
आवेदन से जुड़ी अहम तारीखों की बात करें तो MPPSC भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी तय की गई है. जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, वे 20 से 27 फरवरी के बीच अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं.इस भर्ती की प्रीलिमिनरी परीक्षा 22 मार्च को आयोजित की जाएगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 12 मार्च के आसपास जारी किए जाएंगे.
आवेदन से जुड़ी अहम तारीखों की बात करें तो MPPSC भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी तय की गई है. जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, वे 20 से 27 फरवरी के बीच अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं.इस भर्ती की प्रीलिमिनरी परीक्षा 22 मार्च को आयोजित की जाएगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 12 मार्च के आसपास जारी किए जाएंगे.
2/7
इस भर्ती अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, आबकारी उप-निरीक्षक, खंड विकास अधिकारी और सहकारी विस्तार अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा भी कई प्रशासनिक और विभागीय पदों पर भर्ती होगी.
इस भर्ती अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, आबकारी उप-निरीक्षक, खंड विकास अधिकारी और सहकारी विस्तार अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा भी कई प्रशासनिक और विभागीय पदों पर भर्ती होगी.
Published at : 23 Jan 2026 10:49 PM (IST)
नौकरी फोटो गैलरी

