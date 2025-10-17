लाखों में चाहिए सैलरी तो फटाफट करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, MP में भरे जा रहे हैं ये पद

ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही उसके पास एक साल का कंप्यूटर कोर्स जैसे DCA, PGDCA, COPA या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. पॉली केमिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बीटेक या केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए.