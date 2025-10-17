हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाखों में चाहिए सैलरी तो फटाफट करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, MP में भरे जा रहे हैं ये पद

लाखों में चाहिए सैलरी तो फटाफट करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, MP में भरे जा रहे हैं ये पद

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट के 131 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Oct 2025 07:51 PM (IST)
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट के 131 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं.

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) की यह भर्ती आपके लिए शानदार अवसर है. एमपीपीजीसीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इस भर्ती में उम्मीदवारों को हर महीने 1.77 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाएगी.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 131 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 131 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
कुल 131 पदों में असिस्टेंट इंजीनियर (ग्रेड-I), जूनियर इंजीनियर (ग्रेड-III), पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट (ग्रेड-III) शामिल हैं. इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.
कुल 131 पदों में असिस्टेंट इंजीनियर (ग्रेड-I), जूनियर इंजीनियर (ग्रेड-III), पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट (ग्रेड-III) शामिल हैं. इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.
ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही उसके पास एक साल का कंप्यूटर कोर्स जैसे DCA, PGDCA, COPA या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. पॉली केमिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बीटेक या केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए.
ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही उसके पास एक साल का कंप्यूटर कोर्स जैसे DCA, PGDCA, COPA या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. पॉली केमिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बीटेक या केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए.
असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पदों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई./बीटेक या AMIE की डिग्री आवश्यक है. असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कम से कम तीन साल का अनुभव और जूनियर इंजीनियर के लिए पांच साल का अनुभव जरूरी है.
असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पदों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई./बीटेक या AMIE की डिग्री आवश्यक है. असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कम से कम तीन साल का अनुभव और जूनियर इंजीनियर के लिए पांच साल का अनुभव जरूरी है.
कैंडिडेट्स की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. सैलरी की बात करें तो पदों के अनुसार यह 19,500 रुपये प्रति माह से लेकर 1,77,500 रुपये प्रति माह तक रहेगी.
कैंडिडेट्स की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. सैलरी की बात करें तो पदों के अनुसार यह 19,500 रुपये प्रति माह से लेकर 1,77,500 रुपये प्रति माह तक रहेगी.
सामान्य वर्ग (UR) के उम्मीदवारों को 1200 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर), ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है.
सामान्य वर्ग (UR) के उम्मीदवारों को 1200 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर), ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है.
Published at : 17 Oct 2025 07:51 PM (IST)
