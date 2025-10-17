एक्सप्लोरर
लाखों में चाहिए सैलरी तो फटाफट करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, MP में भरे जा रहे हैं ये पद
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट के 131 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं.
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) की यह भर्ती आपके लिए शानदार अवसर है. एमपीपीजीसीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पॉली केमिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इस भर्ती में उम्मीदवारों को हर महीने 1.77 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाएगी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 17 Oct 2025 07:51 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो फटाफट करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, MP में भरे जा रहे हैं ये पद
नौकरी
6 Photos
ICSI में निकली भर्ती, यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
बॉलीवुड
अमीरी में विवेक ओबेरॉय के सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion