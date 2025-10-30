हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई

एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के 41 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, चयन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Oct 2025 06:50 PM (IST)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के 41 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, चयन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दिया है. कोर्ट की ओर से डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट (Data Processing Assistant) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अगर आप कंप्यूटर या आईटी से ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है.

एमपी हाईकोर्ट की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 24 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक का समय मिलेगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
एमपी हाईकोर्ट की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 24 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक का समय मिलेगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 41 पद निकाले गए हैं. ये पद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए हैं, जो न्यायिक कार्यों से जुड़ी तकनीकी और डिजिटल प्रक्रियाओं को संभालेंगे.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 41 पद निकाले गए हैं. ये पद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए हैं, जो न्यायिक कार्यों से जुड़ी तकनीकी और डिजिटल प्रक्रियाओं को संभालेंगे.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी (कंप्यूटर साइंस), बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन), बी.एससी (आईटी) या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों के ग्रेजुएशन में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना जरूरी है.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी (कंप्यूटर साइंस), बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन), बी.एससी (आईटी) या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों के ग्रेजुएशन में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना जरूरी है.
उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.
उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 943.40 रुपये है. वहीं, आरक्षित वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 743.40 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 943.40 रुपये है. वहीं, आरक्षित वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 743.40 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट mphc.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें और ‘Online Application Forms’ विकल्प चुनें. इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट भर्ती लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म सबमिट कर दें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट mphc.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें और ‘Online Application Forms’ विकल्प चुनें. इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट भर्ती लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म सबमिट कर दें.
Published at : 30 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Embed widget