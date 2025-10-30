एक्सप्लोरर
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के 41 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, चयन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दिया है. कोर्ट की ओर से डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट (Data Processing Assistant) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अगर आप कंप्यूटर या आईटी से ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है.
