एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई

एमपी हाईकोर्ट की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 19 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 24 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक का समय मिलेगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.