हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीलेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका

लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका

UPSSSC लेखपाल भर्ती 2025 के लिए फॉर्म करेक्शन की आखिरी तारीख 04 फरवरी तय की गई है.उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तारीख से पहले करेक्शन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Feb 2026 10:49 AM (IST)
UPSSSC लेखपाल भर्ती 2025 के लिए फॉर्म करेक्शन की आखिरी तारीख 04 फरवरी तय की गई है.उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तारीख से पहले करेक्शन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है.जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी थी, वे अब अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं.यह सुविधा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

UPSSSC लेखपाल भर्ती के तहत कुल 7,994 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं.बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, ऐसे में आयोग चाहता है कि सभी आवेदकों की जानकारी सही और स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि आगे की चयन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए.
UPSSSC लेखपाल भर्ती के तहत कुल 7,994 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं.बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, ऐसे में आयोग चाहता है कि सभी आवेदकों की जानकारी सही और स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि आगे की चयन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए.
फॉर्म सुधार प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, फोटो या हस्ताक्षर में गलती होने पर उम्मीदवार को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है, इसलिए समय रहते सुधार करना बेहद जरूरी है.
फॉर्म सुधार प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, फोटो या हस्ताक्षर में गलती होने पर उम्मीदवार को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है, इसलिए समय रहते सुधार करना बेहद जरूरी है.
Published at : 02 Feb 2026 09:07 AM (IST)
