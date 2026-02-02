एक्सप्लोरर
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
UPSSSC लेखपाल भर्ती 2025 के लिए फॉर्म करेक्शन की आखिरी तारीख 04 फरवरी तय की गई है.उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तारीख से पहले करेक्शन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है.जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी थी, वे अब अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं.यह सुविधा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.
Published at : 02 Feb 2026 09:07 AM (IST)
नौकरी
