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हिंदी न्यूज़शिक्षा10th Pass Government Jobs: 10वीं पास करने के बाद किन सरकारी नौकरियों का खुल जाता है दरवाजा?

10th Pass Government Jobs: 10वीं पास करने के बाद किन सरकारी नौकरियों का खुल जाता है दरवाजा?

10th Pass Government Jobs: 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे, पुलिस, सेना, डाक विभाग और सुरक्षा बलों में सरकारी नौकरी के कई अवसर मौजूद हैं. तैयारी से सफलता मिल सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 11 Aug 2026 10:35 PM (IST)
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10th Pass Government Jobs: बहुत से छात्र 10वीं की पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं. खुशी की बात यह है कि सिर्फ 10वीं पास करने के बाद भी सरकार के कई विभागों में अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं. इन नौकरियों में न सिर्फ ठीक-ठाक सैलरी मिलती है, बल्कि नौकरी की सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं. आइए जानते हैं कि 10वीं पास करने के बाद कौन-कौन सी सरकारी नौकरियां हासिल की जा सकती हैं. 

किन विभागों में मिलता है मौका

सबसे ज्यादा मौके रेलवे विभाग में मिलते हैं, जहां रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट जैसे पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और GD कांस्टेबल जैसे पदों पर हर साल भर्ती निकालता है. जो उम्मीदवार देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर योजना के तहत भी 10वीं पास के आधार पर भर्ती होती है. इसके अलावा राज्य पुलिस विभागों में कांस्टेबल पद के लिए भी बड़ी संख्या में वैकेंसी आती रहती है. डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के पद पर भी 10वीं पास उम्मीदवारों की भर्ती होती है, जिसमें परीक्षा के बजाय सीधे मार्कशीट के नंबरों के आधार पर चयन होता है. इसके अलावा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी कांस्टेबल स्तर के पदों पर मौका मिलता है. 

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आवेदन कैसे करें और क्या रखें ध्यान

इन ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जाता है. इसके लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से जुड़ी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर पद के लिए उम्र सीमा, शारीरिक योग्यता और अन्य शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं. ज्यादातर भर्तियों में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज जांच जैसे चरण होते हैं, इसलिए समय रहते तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

सेना और पुलिस जैसी नौकरियों में शारीरिक फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाता है, इसलिए दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षणों की प्रैक्टिस भी जरूरी है. आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो पहले से तैयार रखने चाहिए, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो. सही जानकारी और सही तैयारी के साथ 10वीं पास उम्मीदवार भी एक अच्छी और स्थायी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. 

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Published at : 11 Aug 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
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