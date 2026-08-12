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हिंदी न्यूज़शिक्षाGovernment School Closure Report : देश में एक साल में बंद हुए करीब 10 हजार स्कूल, ये राज्य सबसे आगे

Government School Closure Report : देश में एक साल में बंद हुए करीब 10 हजार स्कूल, ये राज्य सबसे आगे

Government School Closure Report : UDISE+ के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 से 2025-26 के बीच देशभर में सरकारी प्राथमिक स्तर के स्कूलों की संख्या में करीब 10 हजार की कमी दर्ज की गई.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Aug 2026 07:01 AM (IST)
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Government School Closure Report : देश में सरकारी स्कूलों की संख्या को लेकर लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े सामने आए हैं. UDISE+ के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 से 2025-26 के बीच देशभर में सरकारी प्राथमिक स्तर के स्कूलों की संख्या में करीब 10 हजार की कमी दर्ज की गई. एक साल में यह संख्या 8,89,806 से घटकर 8,79,940 रह गई, यानी कुल 9,866 स्कूल कम हुए. हालांकि, शिक्षा मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि इनमें से कितने स्कूल छात्रों की कम संख्या के कारण सच में बंद हुए हैं.ऐसे में आइए जानते हैं कि देश में एक साल में सरकारी स्कूलों की संख्या कम होने में सबसे आगे कौन सा राज्य है. 

एक साल में 9,866 स्कूल कम हुए

लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में देश में सरकारी प्राथमिक स्तर के 8,89,806 स्कूल थे. 2025-26 में इनकी संख्या घटकर 8,79,940 हो गई. एक साल में 9,866 स्कूलों की कमी आई, जो करीब 1.1 फीसदी है. यह आंकड़ा DMK सांसद टीआर बालू के सवाल के जवाब में सामने आया. उन्होंने पूछा था कि क्या छात्रों की कम संख्या के कारण बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल बंद किए गए हैं और ड्रॉपआउट रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने दोनों शैक्षणिक वर्षों में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या बताई, लेकिन छात्रों की कमी के कारण बंद हुए स्कूलों की अलग संख्या नहीं दी. 

स्कूलों की संख्या कम होने में सबसे आगे कौन सा राज्य है?

मेघालय में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज हुई. यहां 2024-25 में 7,633 स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 5,459 रह गए. एक साल में 2,174 स्कूल कम हुए. इसके बाद तेलंगाना का नंबर रहा, जहां सरकारी स्कूलों की संख्या 22,983 से घटकर 21,022 हो गई. इस तरह यहां 1,961 स्कूल कम हुए. आंध्र प्रदेश में भी 1,446 स्कूलों की कमी दर्ज की गई. यहां संख्या 37,449 से घटकर 36,003 रह गई. 

इन राज्यों में भी घटी स्कूलों की संख्या

मध्य प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1,043 कम हुई. कर्नाटक में 615, पश्चिम बंगाल में 587, राजस्थान में 473 और महाराष्ट्र में 357 स्कूल कम हुए. हिमाचल प्रदेश में 259 और असम में 209 स्कूलों की कमी दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश में भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या थोड़ी घटी है. देश में सबसे बड़ा सरकारी प्राथमिक स्कूल नेटवर्क रखने वाले उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1,34,115 से घटकर 1,33,948 रह गई. 

यह भी पढ़ें - तमिलनाडु के प्रणव इलांगो ने रचा इतिहास, मिली 3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप

बिहार और छत्तीसगढ़ में बढ़ी संख्या

सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट नहीं हुई. बिहार में 2024-25 के 66,803 स्कूलों की संख्या बढ़कर 2025-26 में 66,915 हो गई. यहां 112 स्कूल बढ़े. छत्तीसगढ़ में भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 43,836 से बढ़कर 43,853 हो गई. वहीं जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्कूलों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ. 

यह भी पढ़ें - कल जारी हो सकती है नीट पीजी 2026 एग्जाम सिटी स्लिप, 30 अगस्त को होगी परीक्षा

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Published at : 12 Aug 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Education Government School Closures UDISE+ School Data Government School Report 2026
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