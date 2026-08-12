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हिंदी न्यूज़शिक्षाजारी हो गई नीट पीजी 2026 सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

जारी हो गई नीट पीजी 2026 सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

NBEMS ने नीट पीजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. ऐसे में उम्मीदवारों NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं. सिटी इंटिमेशन स्लिप लॉगिन डिटेल्स से डाउनलोड की जा सकती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Aug 2026 08:31 AM (IST)
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NEET PG City Intimation Slip Released: नीट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. ऐसे में उम्मीदवारों NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं. सिटी इंटिमेशन स्लिप लॉगिन डिटेल्स से डाउनलोड की जा सकती है. वहीं आपको बता दें कि सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को नीट पीजी परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी दी गई है. जिसका मकसद है कि उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले यात्रा और रहने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए यह जानकारी जरूरी है, जिन्हें उनकी पसंद के दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाता है. 

कहां देखें सिटी स्लिप और इसमें क्या होगी जानकारी?

सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार NBEMS के ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in या nbems.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन संख्या और पासवर्ड जैसी लॉगिन डिटेल्स जरूरी है. इसके अलावा नीट पीजी 2026 की सीट स्लिप में उम्मीदवार का नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर, आवंटित परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख जैसी जानकारी दी गई है. उम्मीदवारों को स्लिप डाउनलोड करने के बाद इन जानकारी को भी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है. 

ऐसे डाउनलोड करें नीट पीजी 2026 सिटी स्लिप 

  • सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NBEMS के ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाए. 
  • इसके बाद होम पेज पर नीट पीजी 2026 सेक्शन खोलें.
  • अब नीट पीजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें.
  • इसके बाद सबमिट करने पर स्क्रीन पर आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दिखाई देगी. 
  • परीक्षा शहर की जानकारी देखने के साथ सिटी स्लिप को डाउनलोड करके रख सकते हैं. 

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सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड है अलग 

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है. सिटी स्लिप में केवल उस शहर की जानकारी है, जहां उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है. परीक्षा केंद्र का पूरा नाम, पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और दूसरी जरूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी. नीट पीजी 2026 का एडमिट कार्ड 27 अगस्त को जारी किया जाना है, जबकि परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी. ऐसे में सिटी स्लिप मिलने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा शहर तक पहुंचने की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से कर सकेंगे. 

नहीं मिलेगा परीक्षा शहर बदलने का मौका 

सिटी स्लिप जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को परीक्षा शहर बदलने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा. आवेदन में बदलाव की प्रक्रिया पहले ही बंद हो चुकी है और NBEMS के अनुसार परीक्षा शहर का आवंटन उपलब्ध केंद्रों और संबंधित शहरों में आवेदन की संख्या के आधार पर किया गया है. आवेदन जल्दी भरने से किसी खास टेस्ट सिटी या केंद्र के आवंटन में प्राथमिकता नहीं मिलती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Aug 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
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