TMC को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  

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ममता बनर्जी को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा बड़ा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा
बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. विधायकों का एक गुट अलग हो चुका है और असली TMC होने का दावा कर रहा है. इस बीच सामने आया है कि दो MP भी इस्तीफा दे सकते हैं.
पश्चिम बंगाल के बाद अब तृणमूल कांग्रेस को दिल्ली में भी झटका लग सकता है. टीएमसी सुप्रीमो इस समय दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद हैं. इस बीच खबर है कि टीएमसी के दो राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं. इनके नाम- शुखेंदु शेखर रॉय और कोयल मलिक हैं.
अगर ऐसा होता है तो कोयल मलिक उन सांसदों में शामिल हो जाएंगी, जो सबसे कम समय के लिए सदन की सदस्य बनीं. उन्होंने अप्रैल में राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली थी और जून में इस्तीफा देने जा रही हैं. वह सदन के किसी भी सत्र में भी शामिल नहीं हो पाई हैं.
(इनपुट- बिजेंद्र सिंह)
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