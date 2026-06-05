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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीAssistant Professor Jobs 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

Assistant Professor Jobs 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए काम की खबर है. हिमाचल प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Jun 2026 06:34 PM (IST)
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए काम की खबर है. हिमाचल प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है.

HPPSC Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

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इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
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असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Post Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अनुभव और अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए, जैसा कि भर्ती अधिसूचना में निर्धारित किया गया है.
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Post Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अनुभव और अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए, जैसा कि भर्ती अधिसूचना में निर्धारित किया गया है.
Published at : 05 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Education JObs Assistant Professor Jobs 2026

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