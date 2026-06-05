असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Post Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अनुभव और अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए, जैसा कि भर्ती अधिसूचना में निर्धारित किया गया है.