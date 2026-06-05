एक्सप्लोरर
Assistant Professor Jobs 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए काम की खबर है. हिमाचल प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है.
HPPSC Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
1/6
2/6
Published at : 05 Jun 2026 06:34 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
LLB डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 371 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
नौकरी
6 Photos
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर से लेकर फार्मासिस्ट तक कई पदों पर भर्ती
नौकरी
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए 722 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
IIT मुंबई में एक साल की कितनी लगती है फीस, Jee एडवांस देकर जाने वालों को क्या होता है फायदा?
शिक्षा
मुसल्लाहपुर हाट सेंटर में कैसे खोल सकते हैं कोचिंग सेंटर, जहां खान सर की क्लासेज पर हुई फायरिंग
शिक्षा
कौन हैं एस राधा चौहान? जिन्हें CBSE का सच सामने लाने की मिली है जिम्मेदारी
शिक्षा
क्या है रौशन आनंद की जाति? 15 साल की उम्र में छोड़ा घर, बने 'दारोगा गुरु', अब खान सर विवाद में आए चर्चा में
Advertisement
ओपी त्रिपाठी
Opinion