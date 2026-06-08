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UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!

UP Politics: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा होने हैं. इससे पहले समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा धर्मसंकट खड़ा हो सकता है. अब यह देखना होगा कि सपा चीफ अखिलेश यादव इस संकट से कैसे निकलेंगे?

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 08 Jun 2026 12:00 PM (IST)
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इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA Bloc), राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अहम बैठक करने जा रही है. यह बैठक वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लगभग एक साल बाद हो रही है.  इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 7 जून, रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट कहा था कि आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है.

आम आदमी पार्टी नेता के इस बयान से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ की सियासत भी गर्म हो गई है. दरअसल, अप्रैल में एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुल्तानपुर गए थे. यहां उनके साथ आप सांसद संजय सिंह भी थे. इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सीट बंटवारे और आम आदमी पार्टी के यूपी में भविष्य पर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं और संजय सिंह मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है.

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अब जबकि आप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इंडिया अलायंस में नहीं है और वह बैठक में भी नहीं शामिल हुई, ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर सपा ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को स्पेस दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस कदम पर क्या रुख होगा?

दीगर है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव हो या साल 2022 का विधानसभा चुनाव, दोनों ही मौकों पर यह चर्चा होती थी कि आम आदमी पार्टी, सपा के साथ चुनाव लड़ सकती है. हालांकि साल 2022 के चुनाव में बात नहीं बनी और आप ने अपने प्रत्याशी उतारे. 

2024 में आप ने दिया था सपा को समर्थन?

वहीं साल 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा.

इधर, वर्ष 2027 के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी, यूपी में काफी एक्टिव है. प्रयागराज समेत कई जिलों में संजय सिंह का दौरा हुआ और वह अलग-अलग मुद्दों के जरिए राज्य में पार्टी की पैठ बनाने में जुटे हुए हैं.

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दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि कांग्रेस ने अखिलेश के इस फैसले पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी. 

राजनीतिक जानकारों की मानें तो सपा के लिए आप को कुछ सीटों पर यूपी में सियासी स्पेस देना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अखिलेश के असल संकट कांग्रेस को मनाना है. दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था. दोनों ही राजनीतिक दलों के अलाकमानों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए थे. 

पंजाब को लेकर अलर्ट कांग्रेस?

इसके साथ ही यूपी के चुनाव पंजाब के साथ होंगे, ऐसे में कांग्रेस, यूपी में आप के साथ अलायंस में जाकर पंजाब सरीखे राज्य में अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच यह संदेश जाने से बिल्कुल बचना चाहेगी कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ है. ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर सपा ने यूपी में आप को गठबंधन में स्पेस देने की कोशिश की तो कांग्रेस इससे किनारा बना सकती है.

अब यह देखना होगा कि क्या सपा, आप को यूपी में कांग्रेस संग गठबंधन में स्पेस देती है या अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी या फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह वह सपा को अपना समर्थन देगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 08 Jun 2026 11:59 AM (IST)
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