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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPhilippines Earthquake: ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो

Philippines Earthquake: ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो

फिलीपींस के जनरल सैंटोस सिटी का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है. एक वीडियो में मशहूर फास्ट फूड चेन  जॉलीबी की बहुमंजिला इमारत तेज झटकों के बीच भरभराकर गिरती दिखाई देती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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Philippines Earthquake: सोमवार सुबह फिलीपींस में आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है. 7.8 तीव्रता के इस भूकंप के बाद कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ऊंची-ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते दिखाई दे रहे हैं. भूकंप के बाद फिलीपींस के साथ-साथ इंडोनेशिया, जापान और मलेशिया के कुछ हिस्सों के लिए भी सुनामी की चेतावनी दी गई है. 

कुछ ही सेकंड में मलबे में बदली इमारतें 

वायरल हो रहे वीडियो में फिलीपींस के जनरल सैंटोस सिटी का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है. एक वीडियो में मशहूर फास्ट फूड चेन  जॉलीबी की बहुमंजिला इमारत तेज झटकों के बीच भरभराकर गिरती दिखाई देती है. इमारत गिरते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार छा जाता है और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं. वहीं दूसरे वीडियो में दुकानों, मकान और कई इमारतें को नुकसान पहुंचा हुआ नजर आ रहा है. कुछ जगह पर छते गिरी है तो कहीं दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई है. 

7.8 तीव्रता का था भूकंप 

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई. इसका केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र के पास समुद्र में था. झटके इतने शक्तिशाली थे कि दक्षिणी फिलिपींस के कई शहरों में लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और राहत बचाव एजेंसियों को तुरंत एक्टिव कर दिया गया. स्थानीय प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर आए हुए हैं. इसके अलावा भूकंप के बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों के अनुसार फिलीपींस के कुछ तटीय इलाकों में एक से तीन मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती है. वही इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ समुद्री क्षेत्रों में भी सुनामी का खतरा बताया गया है. प्रशासन ने लोगों से समुद्र तट से दूर रहने और ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है कि मुख्य भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए जा सकते हैं. 

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राष्ट्रपति ने दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश 

फिलिपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सभी सरकारी एजेंसियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए है. उन्होंने प्रभावित इलाकों के लोगों से प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कई जगह पर लोग दहशत के कारण बेहोश हो गए. हालांकि फिलहाल बड़े पैमाने पर जनहानि की पुष्टि नहीं हुई. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता 

भूकंप के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी चिंता जताई. एक यूजर ने वीडियो देखकर कमेंट किया वीडियो बहुत भयंकर लग रहा है तो सोचो सामने का नजारा कैसा होगा. दूसरे ने कहा खतरनाक भूकंप है, दुआ है कि सब लोग सुरक्षित हो. एक और यूजर कमेंट करता है प्रकृति के आगे सब बेबस है चाहे कितने भी बड़े इंतजाम क्यों ना हो. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया दुआ है लोगों की जान माल सुरक्षित रहे और राहत कार्य जल्दी पूरे हो.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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