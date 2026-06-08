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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल

फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल

England Football Team: इंग्लैंड फुटबॉल में टीम के कनसास सिटी पहुंचने से ठीक पहले वहां ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. इस अंधाधुन फायरिंग के चलते 9 लोग घायल हो गए. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 10:04 AM (IST)
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इंग्लंड और कोस्टा रिका के बीच FIFA World Cup 2026 के आगाज होने ही वाला था लेकिन इसके ठीक पहले ही इंग्लैंड के बेस कैंप में फायरिंग हो गई. हालांकि, यह कोई नई बात नही है. ऐसी खबरे हमेशा ही सुनने को मिलती रहती है. लेकिन इस बार अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग की घटना इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास हुई है. इंग्लैंड की टीम का बेस मिसौरी के कनसास सिटी में है, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी. इस अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों के घायल होने की जानकारी है. 

इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास हुई फायरिंग

कनसास सिटी के पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना शनिवार को हुई थी. यह इंग्लैंड टीम के बेस से 10 मिनट की दूरी पर सुबह 4 बजे घटी. पुलिस ने  यह भी बताया कि इंग्लैंड टीम का होटल घटनास्थल से सिर्फ कुछ ही दूर था. हालांकि,  अभी तक इंग्लैंड की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कनसास सिटी पहुंची नहीं थी. कनसास सिटी में जब घटना घटी इंग्लैंड की टीम फ्लोरिडा के पाल्म बीच में वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस कर रहे थे. इंग्लैंड टीम 13 जून को कनसास सिटी पहुंचेगी.

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फायरिंग में 9 लोग घायल हुए

कनसास सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टेन के मुताबिक जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी, वे तुरंत ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए. मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां भगदड़ मची है. घटना में घायल हुईं 3 महिलाओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. देखते ही देखते भगदड़ के कारण घायलों की संख्या 9 पहुंच गई, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. हालांकि, घायलों में किसी की जान नहीं  गई है. पुलिस के मुताबिक फिलहाल किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया गया है. लेकिन घटनास्थल की पेट्रोलिंग जारी है.

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FIFA WC के लिए इंग्लैंड का बेस कैंप है कनसास सिटी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के तहत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मैच में 1-0 से जीत दर्ज की. अब इंग्लैंड की टीम बुधवार को कोस्टा रिका के खिलाफ अपना दूसरा वॉर्म-अप मुकाबला खेलेगी. इसके बाद टीम 13 जून को कनसास सिटी के लिए रवाना होगी, जहां हाल ही में गोलीबारी की घटना हुई थी.  हालांकि, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कनसास सिटी ही इंग्लैंड की टीम का बेस कैंप रहेगा.

Published at : 08 Jun 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Football Fifa World Cup England Vs Costa Rica
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