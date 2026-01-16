हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बालों के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा होता है या नहीं? जानें सही तरीका और सबसे असरदार टिप्स

बालों के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा होता है या नहीं? जानें सही तरीका और सबसे असरदार टिप्स

इन तेलों में बालों के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बालों की जड़ों तक असर पहुंचाते हैं और उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं. इनमें सबसे लोकप्रिय और असरदार तेल ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Jan 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल स्वस्थ, मजबूत और चमकदार दिखें. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, प्रदूषण और सही पोषण न मिलने के कारण अक्सर हमारे बाल कमजोर, रूखे और टूटने लगते हैं. ऐसे में बालों की सही देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है. बालों को स्वस्थ रखने के लिए तेल लगाना सबसे सरल और कारगर उपायों में से एक है. आजकल लोग नेचुरल ऑयल्स  का ज्यादा यूज कर रहे हैं.

इन तेलों में बालों के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बालों की जड़ों तक असर पहुंचाते हैं और उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं. इनमें सबसे लोकप्रिय और असरदार तेल ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल है. ऑलिव ऑयल न सिर्फ बालों को पोषण देता है, बल्कि स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है. यह तेल बालों को मुलायम, मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करता है. तो आइए ऑलिव ऑयल लगाने के फायदे और सही तरीका जानते हैं. 

ऑलिव ऑयल लगाने के फायदे

1. बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है - ऑलिव ऑयल में विटामिन E और फैटी एसिड्स होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.  यह बालों का नेचुरल कंडीशनर भी है, जिससे बाल मुलायम और स्वस्थ दिखते हैं. 

2. डैंड्रफ और खुश्की कम करता है - स्कैल्प में नमी बनाए रखने की क्षमता के कारण ऑलिव ऑयल रूखेपन और डैंड्रफ को कम करता है. 

3. बाल टूटने से बचाता है - रोजाना हल्की मसाज के साथ ऑलिव ऑयल लगाने से बालों का झड़ना और टूटना कम होता है. बाल ज्यादा स्मूद और manageable बनते हैं. 

4. बालों में प्राकृतिक चमक लाता है - इसका नियमित यूज बालों में प्राकृतिक चमक लाता है, जिससे बाल हेल्दी और खूबसूरत नजर आते हैं. 

ऑलिव ऑयल का सही यूज कैसे करें?

बालों में ऑलिव ऑयल लगाने का तरीका बहुत आसान है. 2–3 चम्मच ऑलिव ऑयल लें और इसे हल्का गुनगुना कर लें.  तेल को स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं और हल्की मसाज करें. मसाज करने के बाद इसे कम से कम 30 मिनट तक रहने दें. इसके बाद बालों को शैंपू से धो लें. आप इसे सप्ताह में 1–2 बार यूज कर सकते है. चाहें तो ऑलिव ऑयल को एलोवेरा जेल, नारियल तेल या कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं. इससे बालों को और भी ज्यादा फायदा होता है. अगर आपके बाल ऑयली हैं या जल्दी ऑयली हो जाते हैं, तो ऑलिव ऑयल का यूज करने से बचें. तेल लगाने के बाद बाल चिपचिपे या भारी महसूस हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Lucky Bamboo: पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय

Published at : 16 Jan 2026 09:03 AM (IST)
