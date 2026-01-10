हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीआयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स

आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार तय तारीख के भीतर आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन का तरीका.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jan 2026 08:30 AM (IST)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार तय तारीख के भीतर आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन का तरीका.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2026 के लिए आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. जो उम्मीदवार आयुर्वेद के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है.

1/7
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 44 पद भरे जाएंगे.पदों की संख्या सीमित है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना चाहिए.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 44 पद भरे जाएंगे.पदों की संख्या सीमित है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना चाहिए.
2/7
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास CCIM से मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद की डिग्री होना जरूरी है .इसके साथ ही आयुर्वेदिक बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास CCIM से मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद की डिग्री होना जरूरी है .इसके साथ ही आयुर्वेदिक बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है.
Published at : 10 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
JObs MPPSC Recruitment 2026

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी, जानें और क्या कहा
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Bengal ED Raid Row: चुनावी बंगाल..ED की चौकस चाल! दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Janhit: I-PAC पर छापे से TMC टेंशन में? बंगाल में दीदी Vs ईडी | Mamata Banerjee | ED Raid

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी, जानें और क्या कहा
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
यूपी: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
हेल्थ
Winter Sweet Cravings: ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
जनरल नॉलेज
ITC Owner Religion: सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget