आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार तय तारीख के भीतर आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन का तरीका.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2026 के लिए आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. जो उम्मीदवार आयुर्वेद के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है.
10 Jan 2026
