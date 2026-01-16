इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात

अगर आप रोजा ना या अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो टिकट बुकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता बना रहा है. इस ऐप का नाम RailOne ऐप है. खास बात यह है कि अब इस ऐप के जरिए जनरल (अनारक्षित) टिकट बुक करने पर सीधे डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा भी दिया जा रहा है. रेलवे का मकसद यात्रियों को टिकट काउंटर की लंबी लाइनों से राहत देना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी रेलवे सेवाएं उपलब्ध करान है. इसी दिशा में RailOne ऐप को एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया है.

क्या है RailOne ऐप?

RailOne ऐप को 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था. यह ऐप रेलवे की कई अलग-अलग सेवाओं को एक जगह लाता है. इसके जरिए आप अनारक्षित (जनरल) टिकट बुक कर सकते हैं. ट्रेन की रियल-टाइम लोकेशन देख सकते हैं. खाने का ऑर्डर दे सकते हैं. कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं यानी अब रेलवे से जुड़े कामों के लिए अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कितनी मिलेगी छूट और कब तक?

रेलवे ने RailOne ऐप से टिकट बुक करने वालों के लिए सीमित समय के लिए खास डिस्काउंट स्कीम शुरू की है. डिजिटल पेमेंट (UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) से भुगतान करने पर 3 प्रतिशत तक का डिस्काउंट, रेलवे के R-वॉलेट से भुगतान करने पर सीधा 6 प्रतिशत डिस्काउंट. यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक मान्य रहेगा. ध्यान रखें, यह छूट सिर्फ RailOne ऐप से बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर ही मिलेगी. अगर आप टिकट बुक करते समय BHIM UPI का यूज करते हैं, तो रेलवे की तरफ से 20 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा.

RailOne ऐप से टिकट बुक करने का आसान तरीका

1. अपने मोबाइल में RailOne ऐप डाउनलोड करें.

2. ऐप खोलकर साइन इन करें या नया अकाउंट बनाएं.

3. OTP के जरिए मोबाइल नंबर वेरीफाई करें.

4. नाम और कॉन्टैक्ट जैसी बेसिक जानकारी भरें.

5. अब अनारक्षित टिकट बुकिंग का ऑप्शन चुनें.

6. यात्रा की तारीख, सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन डालें.

7. पेमेंट के लिए डिजिटल मोड या R-वॉलेट चुनें.

8. कन्फर्म करने से पहले किराया देखें.

9. बुकिंग पूरी करें और टिकट सेव करें. पेमेंट होते ही टिकट ऐप में जनरेट हो जाएगा. यात्रा के दौरान टिकट चेक के लिए इसे अपने फोन में दिखाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार