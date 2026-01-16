कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म से यूं तो काफी उम्मीदें थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह पिट गई. दरअसल 'धुरंधर' के धमाके में ये फिल्म दब गई और इसे दर्शक नहीं मिले.

जानकर हैरानी होगी कि कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने भारत में लाइफटाइम कलेक्शन के तौर पर सिर्फ 32.95 करोड़ रुपये कमाए. अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण कार्तिक ने अपनी फीस कम कर दी है.

कार्तिक आर्यन ने कम की अपनी फीस

अभिनेता और निर्माता करण जौहर के बीच अनबन की अटकलों के उल्ट, इंडस्ट्री में चर्चा है कि कार्तिक ने इसके बजाय सपोर्ट करने का भाव दिखाया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद कार्तिक ने धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म के लिए अपनी तय फीस में से 15 करोड़ रुपये अपनी इच्छा से कम कर दिए. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई हिंदी फिल्मों को दर्शकों को आकर्षित करने में मुश्किल हो रही है, ऐसे में कार्तिक के इस फैसले की हर कोई चर्चा कर रहा है.

कार्तिक ने मेकर्स को किया सपोर्ट

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि फिल्म के दर्शकों से न जुड़ पाने के बावजूद कार्तिक ने फिल्म और उसके निर्माताओं का पूरा सपोर्ट किया है. इससे पहले भी, जब कार्तिक आर्यन की फिल्म 'शहजादा' उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तब भी अभिनेता ने निर्माताओं पर फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए अपनी फीस का एक बड़ा हिस्सा माफ कर दिया था.

कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर फिलहाल 'नागजिला' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके को-प्रोड्यूसर करण जौहर हैं.