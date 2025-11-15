हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब

IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब

IIT गांधीनगर ने कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Nov 2025 07:00 AM (IST)
IIT गांधीनगर ने कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

IIT गांधीनगर ने बड़ी भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन  कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट बेहद करीब है. उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

1/6
भर्ती में इस बार जिन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, उनमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर जैसे कई अहम पद शामिल हैं.
भर्ती में इस बार जिन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, उनमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर जैसे कई अहम पद शामिल हैं.
2/6
इंजीनियरिंग वाले उम्मीदवारों के लिए बी.ई या बी.टेक की डिग्री जरूरी है, जबकि प्रशासनिक पदों पर स्नातकोत्तर, एमबीए, मास्टर डिग्री या एलएलबी की मांग की गई है. जिन उम्मीदवारों के पास सीए या आईटीआई जैसी डिग्री है, वे भी कुछ पदों पर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनके पास तीन साल का GNM कोर्स होना आवश्यक है. इससे साफ है कि संस्था ने अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए रास्ते खुले रखे हैं.
इंजीनियरिंग वाले उम्मीदवारों के लिए बी.ई या बी.टेक की डिग्री जरूरी है, जबकि प्रशासनिक पदों पर स्नातकोत्तर, एमबीए, मास्टर डिग्री या एलएलबी की मांग की गई है. जिन उम्मीदवारों के पास सीए या आईटीआई जैसी डिग्री है, वे भी कुछ पदों पर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनके पास तीन साल का GNM कोर्स होना आवश्यक है. इससे साफ है कि संस्था ने अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए रास्ते खुले रखे हैं.
3/6
पदों के अनुसार वेतनमान 21,700 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये प्रति माह तक दिया जाएगा.
पदों के अनुसार वेतनमान 21,700 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये प्रति माह तक दिया जाएगा.
4/6
चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें तीन चरण शामिल हैं. सबसे पहले उम्मीदवारों का प्रोफाइल देखकर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्टिंग के बाद लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट होगा. अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. इस तरह परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक हर स्तर पर उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता की जांच की जाएगी.
चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें तीन चरण शामिल हैं. सबसे पहले उम्मीदवारों का प्रोफाइल देखकर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्टिंग के बाद लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट होगा. अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. इस तरह परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक हर स्तर पर उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता की जांच की जाएगी.
5/6
आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है. उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जाकर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा. नाम और ईमेल भरते ही अकाउंट बन जाएगा. इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है. उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जाकर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा. नाम और ईमेल भरते ही अकाउंट बन जाएगा. इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
6/6
आवेदन फार्म में व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी और पता भरना होगा. फिर शैक्षिक योग्यता और अनुभव की जानकारी दर्ज करनी होती है. साथ ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होते हैं, जिनका आकार निर्धारित सीमा में होना चाहिए. सभी विवरणों की जांच करने के बाद फॉर्म सब्मिट कर देना है.
आवेदन फार्म में व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी और पता भरना होगा. फिर शैक्षिक योग्यता और अनुभव की जानकारी दर्ज करनी होती है. साथ ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होते हैं, जिनका आकार निर्धारित सीमा में होना चाहिए. सभी विवरणों की जांच करने के बाद फॉर्म सब्मिट कर देना है.
Published at : 15 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
JOB IIT Gandhinagar Recruitment 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 1: ‘दे दे प्यार दे 2’ की सॉलिड हुई शुरुआत, ओपनिंग डे पर एक- दो नहीं 24 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन
‘दे दे प्यार दे 2’ की सॉलिड हुई शुरुआत, ओपनिंग डे पर 24 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 1: ‘दे दे प्यार दे 2’ की सॉलिड हुई शुरुआत, ओपनिंग डे पर एक- दो नहीं 24 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन
‘दे दे प्यार दे 2’ की सॉलिड हुई शुरुआत, ओपनिंग डे पर 24 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget