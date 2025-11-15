IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब

इंजीनियरिंग वाले उम्मीदवारों के लिए बी.ई या बी.टेक की डिग्री जरूरी है, जबकि प्रशासनिक पदों पर स्नातकोत्तर, एमबीए, मास्टर डिग्री या एलएलबी की मांग की गई है. जिन उम्मीदवारों के पास सीए या आईटीआई जैसी डिग्री है, वे भी कुछ पदों पर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनके पास तीन साल का GNM कोर्स होना आवश्यक है. इससे साफ है कि संस्था ने अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए रास्ते खुले रखे हैं.