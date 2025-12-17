सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

ओडिशा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSC) ने CGL भर्ती 2026 के तहत ग्रुप-B और C के 1576 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी जानें आवेदन प्रक्रिया...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Dec 2025 07:05 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है ओडिशा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी OSSC ने CGL भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस भर्ती के जरिए ग्रुप B और ग्रुप C के कुल 1576 पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो जिन युवाओं ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह भर्ती खास है.
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या ऑनलाइन टेस्ट देना होगा इसके बाद स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा.
Published at : 17 Dec 2025 07:05 AM (IST)
JOB OSSC CGL Recruitment 2026 Group B C Recruitment

