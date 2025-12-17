सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या ऑनलाइन टेस्ट देना होगा इसके बाद स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा.