Jobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवारों का चयन 30 सितंबर 2025 को होने वाले वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.
Published at : 27 Sep 2025 07:02 AM (IST)
Tags :Education JObs ESIC Recruitment 2025
