उम्र सीमा भी पदों के अनुसार तय की गई है. स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 69 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि पीजीएमओ के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.