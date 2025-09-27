हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीJobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई

Jobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवारों का चयन 30 सितंबर 2025 को होने वाले वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 07:02 AM (IST)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवारों का चयन 30 सितंबर 2025 को होने वाले वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.

1/6
इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के बजाय सीधे वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए होगा. इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.
इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के बजाय सीधे वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए होगा. इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.
2/6
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस या इसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस या इसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.
3/6
इसके अलावा जूनियर स्पेशलिस्ट के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव और सीनियर स्पेशलिस्ट के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य है.
इसके अलावा जूनियर स्पेशलिस्ट के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव और सीनियर स्पेशलिस्ट के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य है.
4/6
उम्र सीमा भी पदों के अनुसार तय की गई है. स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 69 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि पीजीएमओ के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
उम्र सीमा भी पदों के अनुसार तय की गई है. स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 69 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि पीजीएमओ के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
5/6
ईएसआईसी में नौकरी पाने के बाद उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन भी मिलेगा. जूनियर स्पेशलिस्ट पद पर चयनित उम्मीदवार को हर महीने लगभग 1,06,000 रुपये का वेतन मिलेगा. वहीं, पीजीएमओ को करीब 85,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.
ईएसआईसी में नौकरी पाने के बाद उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन भी मिलेगा. जूनियर स्पेशलिस्ट पद पर चयनित उम्मीदवार को हर महीने लगभग 1,06,000 रुपये का वेतन मिलेगा. वहीं, पीजीएमओ को करीब 85,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.
6/6
इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे. इसमें स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दसवीं का प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं.
इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे. इसमें स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दसवीं का प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं.
Published at : 27 Sep 2025 07:02 AM (IST)
Tags :
Education JObs ESIC Recruitment 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget