एक्सप्लोरर
दुबई में मिल रही डॉक्टर की जॉब तो कितनी होनी चाहिए सैलरी, कितनी करें बार्गेनिंग?
दुबई में डॉक्टर की सैलरी अनुभव और स्पेशलाइजेशन पर निर्भर करती है, शुरुआत से लेकर अनुभवी डॉक्टर तक अलग- अलग पैकेज मिलते हैं. बार्गेनिंग और बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर सही जॉब साइन करना जरूरी है.
दुबई में डॉक्टर की नौकरी का सपना बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स देखते हैं. ऊंची सैलरी, बेहतरीन सुविधाएं और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यहां के मुख्य आकर्षण हैं. लेकिन सवाल ये है कि एक डॉक्टर को दुबई में कितनी सैलरी मिलती है और नौकरी में बार्गेनिंग कितनी सही है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Nov 2025 10:06 AM (IST)
नौकरी
7 Photos
यूपी में होगी वरिष्ठ अधिकारी के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें कब तक और कैसे कर पाएंगे अप्लाई?
नौकरी
7 Photos
11 नवंबर से शुरू हो चुके रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों के लिए आखिरी,जानें कब तक कर सकतें है आवेदन
नौकरी
6 Photos
युवाओं के लिए सुनहरा सरकारी मौका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर बंपर भर्ती शुरू
नौकरी
6 Photos
कनाडा की सख्त पॉलिसियों से टूटा नौकरी का सपना, विदेशी वर्कर्स पर बढ़ी रोक और वीजा का लंबा इंतजार
नौकरी
6 Photos
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
नौकरी
5 Photos
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion