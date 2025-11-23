दुबई में मिल रही डॉक्टर की जॉब तो कितनी होनी चाहिए सैलरी, कितनी करें बार्गेनिंग?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीदुबई में मिल रही डॉक्टर की जॉब तो कितनी होनी चाहिए सैलरी, कितनी करें बार्गेनिंग?

दुबई में डॉक्टर की सैलरी अनुभव और स्पेशलाइजेशन पर निर्भर करती है, शुरुआत से लेकर अनुभवी डॉक्टर तक अलग- अलग पैकेज मिलते हैं. बार्गेनिंग और बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर सही जॉब साइन करना जरूरी है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Nov 2025 10:06 AM (IST)
दुबई में डॉक्टर की नौकरी का सपना बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स देखते हैं. ऊंची सैलरी, बेहतरीन सुविधाएं और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यहां के मुख्य आकर्षण हैं. लेकिन सवाल ये है कि एक डॉक्टर को दुबई में कितनी सैलरी मिलती है और नौकरी में बार्गेनिंग कितनी सही है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.

रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में काम करने वाले सामान्य चिकित्सक की औसत मासिक सैलरी लगभग AED 40,370 है. ये सैलरी उन डॉक्टरों के लिए है जो अस्पतालों या क्लीनिक में रोजमर्रा की मेडिकल सर्विस देते हैं. अनुभव के साथ सैलरी बढ़ती है.
यदि आप स्पेशलिस्ट हैं जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो दुबई में आपकी सैलरी काफी अच्छी हो सकती है.
सामान्य तौर पर कंसल्टेंट डॉक्टर AED 90,000 से 1,10,000 प्रतिमाह कमा सकते हैं. स्पेशलाइजेशन जितना अधिक मांग वाला होगा, सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी.
स्पेशलाइज्ड सर्जन्स, खासकर प्लास्टिक सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स में, दुबई में प्रति माह औसत AED 82,035 तक कमा सकते हैं. यहां पर सैलरी की गणना उनके अनुभव, अस्पताल की प्रतिष्ठा और मरीजों की संख्या के आधार पर होती है.
दुबई में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है. यहां काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट औसतन AED 69,040 प्रतिमाह कमा सकते हैं. निजी क्लिनिक में काम करने वाले विशेषज्ञ, अनुभव और क्लाइंट बेस के आधार पर इस सैलरी से ऊपर भी कमा सकते हैं.
दुबई में डॉक्टर की जॉब पाने के बाद सैलरी पर बातचीत (बार्गेनिंग) करना पूरी तरह सामान्य है. यदि आपके पास अनुभव, स्पेशलाइजेशन और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं, तो आप आसानी से 10-15% तक अतिरिक्त पैकेज की मांग कर सकते हैं. ध्यान रखें कि बार्गेनिंग में पेशेवर रवैया और मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है.
Published at : 23 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Embed widget