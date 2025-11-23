दुबई में मिल रही डॉक्टर की जॉब तो कितनी होनी चाहिए सैलरी, कितनी करें बार्गेनिंग?

दुबई में डॉक्टर की जॉब पाने के बाद सैलरी पर बातचीत (बार्गेनिंग) करना पूरी तरह सामान्य है. यदि आपके पास अनुभव, स्पेशलाइजेशन और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं, तो आप आसानी से 10-15% तक अतिरिक्त पैकेज की मांग कर सकते हैं. ध्यान रखें कि बार्गेनिंग में पेशेवर रवैया और मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है.