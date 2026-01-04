'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर आत्याचार की घटना के विरोध में भारत के लोगों में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश है, भारत के अलग-अलग शहरों में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ भारत में जारी विरोध के बीच के बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) ने आईपीएल टीम KKR को अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है. अब बीसीसीआई के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की प्रतिक्रिया सामने आई है.

BCCI द्वारा KKR से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के निर्देश पर BJP नेता नवनीत राणा ने कहा, "...भारत में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलना चाहिए या हमारे किसी भी क्रिकेट मैच या लीग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है, इसलिए भारत में किसी भी क्रिकेटर या फिल्म सेलिब्रिटी का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए..."

बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने के दिए निर्देश

गौरतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रैंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किये जाने पर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था. इन्हीं तमाम विरोधों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम से बाहर करने का निर्देश दिया था.

बीसीसीआई सचिव ने क्या कहा?

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हाल में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा." आपको बताते चलें कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में शामिल किए जाने पर राजनीतिक दल के लोग व धर्माचार्यों ने विरोध किया था.