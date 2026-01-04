हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी

'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो समेत उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है. इस घटना के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से पकड़कर अमेरिका ले गई. अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की घटना के बाद  भारत ने शनिवार (3 जनवरी 2026) की रात अपने नागरिकों को वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी.  मंत्रालय ने यह परामर्श वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर जारी किया.  विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है.  

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सख्ती से सलाह दी जाती है.”  बयान में कहा गया, “जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.

वेनेजुएला में भारतीयों की संख्या

वेनेजुएला में लगभग 50 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं.अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है. रूस और चीन सहित कई प्रमुख देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिये जाने की कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन की आलोचना की है. 

ये भी पढ़ें: IRCTC मामले में लालू यादव पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, रॉउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Published at : 04 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Trump Venezuela OWAISI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

US-Venezuela Conflict: Nicolas Maduro को बंधक बनाए जाने के बाद शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन
गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
नौकरी
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
लग्जरी की हद पार! शख्स ने मंगवाए 8 लाख के एक जोड़ी जूते, यूजर्स बोले- कार ले लेता भाई, वीडियो वायरल
लग्जरी की हद पार! शख्स ने मंगवाए 8 लाख के एक जोड़ी जूते, यूजर्स बोले- कार ले लेता भाई, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget