हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजL&T Owner: मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?

L&T Owner: मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?

L&T Owner: हाल ही में लार्सन ऐंड टुब्रो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस समय कंपनी का मालिक कौन है और उनका धर्म क्या है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Jan 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

L&T Owner: भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो 5000-10000 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिलने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है. इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन है इस कंपनी के मालिक और उनका धर्म क्या है.

कौन है इस कंपनी का मालिक?

दरअसल इस कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति या फिर परिवार नहीं है. यह एक प्रोफेशनली मैनेज्ड, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसका मालिकाना हक इसके शेयर होल्डर्स के पास है. इसके बड़े शेयर होल्डर्स में एलआईसी जैसे बड़े भारतीय फाइनेंशियल संस्थान, घरेलू और विदेशी म्यूचुअल फंड, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एल एंड टी एम्पलाइज ट्रस्ट शामिल हैं.

कैसे हुई इस कंपनी की स्थापना?

लार्सन ऐंड टुब्रो की शुरुआत 1938 में हुई थी. जब दो डेनिश इंजीनियरों हेनिंग होल्क लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टुर्बो ने मुंबई में इस कंपनी की स्थापना की थी. यह एक छोटी इंजीनियरिंग फर्म के रूप में शुरू हुई थी और धीरे-धीरे एक मल्टीनेशनल पावर हाउस बन गई. 

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यों है लार्सन ऐंड टुब्रो जरूरी?

पिछले कुछ दशकों में लार्सन ऐंड टुब्रो ने भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में एक खास भूमिका निभाई है. लार्सन ऐंड टुब्रो ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, अयोध्या राम मंदिर, अटल सेतु और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है. शहरी परिवहन में लार्सन ऐंड टुब्रो ने हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में मेट्रो सिस्टम में एक बड़ी भूमिका निभाई है. 

फिलहाल कंपनी को कौन लीड कर रहा है?

लार्सन ऐंड टुब्रो का नेतृत्व एस एन सुब्रमण्यन कर रहे हैं. सुब्रमण्यन कंपनी के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं. एस एन सुब्रमण्यन धर्म से हिंदू हैं. 16 मार्च 1960 को चेन्नई में जन्मे सुब्रमण्यन के पास एनआईटी कुरूक्षेत्र से सिविल इंजीनियर की डिग्री, सिम्बायोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ बिजनस मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री है. इसी के साथ उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल के एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को भी पूरा किया है. आपको बता दें कि 1984 में सुब्रमण्यन लार्सन ऐंड टुब्रो में एक प्रोजेक्ट प्लैनिंग इंजीनियर के तौर पर शामिल हुए थे और लगभग 4 दशकों में रैंक में ऊपर चढ़ते गए. इससे वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में से एक बन गए. साल 2024-25 में उनका कुल वेतन 76.25 करोड़ रुपए हो गया है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 10:04 AM (IST)
