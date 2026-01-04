मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?

L&T Owner: भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो 5000-10000 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिलने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है. इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन है इस कंपनी के मालिक और उनका धर्म क्या है.

कौन है इस कंपनी का मालिक?

दरअसल इस कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति या फिर परिवार नहीं है. यह एक प्रोफेशनली मैनेज्ड, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसका मालिकाना हक इसके शेयर होल्डर्स के पास है. इसके बड़े शेयर होल्डर्स में एलआईसी जैसे बड़े भारतीय फाइनेंशियल संस्थान, घरेलू और विदेशी म्यूचुअल फंड, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एल एंड टी एम्पलाइज ट्रस्ट शामिल हैं.

कैसे हुई इस कंपनी की स्थापना?

लार्सन ऐंड टुब्रो की शुरुआत 1938 में हुई थी. जब दो डेनिश इंजीनियरों हेनिंग होल्क लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टुर्बो ने मुंबई में इस कंपनी की स्थापना की थी. यह एक छोटी इंजीनियरिंग फर्म के रूप में शुरू हुई थी और धीरे-धीरे एक मल्टीनेशनल पावर हाउस बन गई.

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यों है लार्सन ऐंड टुब्रो जरूरी?

पिछले कुछ दशकों में लार्सन ऐंड टुब्रो ने भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में एक खास भूमिका निभाई है. लार्सन ऐंड टुब्रो ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, अयोध्या राम मंदिर, अटल सेतु और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है. शहरी परिवहन में लार्सन ऐंड टुब्रो ने हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में मेट्रो सिस्टम में एक बड़ी भूमिका निभाई है.

फिलहाल कंपनी को कौन लीड कर रहा है?

लार्सन ऐंड टुब्रो का नेतृत्व एस एन सुब्रमण्यन कर रहे हैं. सुब्रमण्यन कंपनी के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं. एस एन सुब्रमण्यन धर्म से हिंदू हैं. 16 मार्च 1960 को चेन्नई में जन्मे सुब्रमण्यन के पास एनआईटी कुरूक्षेत्र से सिविल इंजीनियर की डिग्री, सिम्बायोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ बिजनस मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री है. इसी के साथ उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल के एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को भी पूरा किया है. आपको बता दें कि 1984 में सुब्रमण्यन लार्सन ऐंड टुब्रो में एक प्रोजेक्ट प्लैनिंग इंजीनियर के तौर पर शामिल हुए थे और लगभग 4 दशकों में रैंक में ऊपर चढ़ते गए. इससे वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में से एक बन गए. साल 2024-25 में उनका कुल वेतन 76.25 करोड़ रुपए हो गया है.

ये भी पढ़ें: कब कब एक-दूसरे से लड़ चुके सऊदी अरब और यूएई, जानें कौन ज्यादा ताकतवर?