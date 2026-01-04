'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवा राजकुमार ने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. अपनी फिल्म '45' की सफलता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निर्देशक आदित्य धर की इस मल्टीस्टारर फिल्म को शानदार बताया. साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने खास तौर पर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के अभिनय की सराहना की.

शिवा राजकुमार ने तारीफ

शिवा राजकुमार ने कहा, 'धुरंधर' की भावनाएं शानदार हैं. फिल्म का निर्माण बेहतरीन तरीके से किया गया है. फिल्म में हर कलाकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वह अक्षय खन्ना के अभिनय से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन रणवीर सिंह की भूमिका को उन्होंने और भी खास बताया.

शिवराजकुमार ने दोनों एक्टर्स के रोल में फर्क समझाते हुए कहा, 'अक्षय खन्ना का किरदार ऐसा था जिसमें वह अपने किरदार के अलग-अलग रंग दिखा सकते थे, काफी आजादी थी. वहीं, रणवीर सिंह का रोल बहुत संयम और सूक्ष्मता मांगता था, जो करना आसान नहीं है. रणवीर ने इसे शानदार और खूबसूरती से निभाया है.'

सूर्या शिवकुमार ने शेयर किया खास पोस्ट

शिवा राजकुमार के अवाला साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने भी फिल्म धुरंधर को लेकर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने पोस्ट से फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सूर्या ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की और धुरंधर को एक 'मास्टरपीस' बताया.

सूर्या ने लिखा कि वह आदित्य धर की क्राफ्ट से पूरी तरह प्रभावित हैं और इस फिल्म ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक खास उपलब्धि है. अपने पोस्ट में सूर्या ने खास तौर पर फिल्म की स्टारकास्ट की भी सराहना की.

Thank you @AdityaDharFilms for giving this masterpiece. #Dhurandhar what a movie! Completely blown by your craft... love & respect to you and the whole team. Special congrats to my bro @ActorMadhavan - what a transformation! #AkshayeKhanna 👍🏻 & @RanveerOfficial congrats on a very… — Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) January 3, 2026

उन्होंने आर. माधवन को 'भाई' बताते हुए उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जमकर तारीफ की और कहा कि इस किरदार में माधवन को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही सूर्या ने अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के लिए लिखा कि यह ब्लॉकबस्टर उनकी मेहनत और टैलेंट का पूरी तरह से हकदार नतीजा है.

लद्दाख में हुई टैक्स फ्री

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस जारी है. आम जन के साथ ही फिल्म जगत के सितारे भी फिल्म और कलाकारों की एक्टिंग को दमदार बता रहे हैं. वहीं, फिल्म लद्दाख में टैक्स फ्री घोषित कर दी गई है. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर इसकी घोषणा की.

19 मार्च को आएगा पार्ट 2

5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल के साथ सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होने के लिए तैयार है. मेकर्स ने हाल ही में अनाउंस कर बताया कि फिल्म इसी साल ईद के मौके पर 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.