हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा

'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा

Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को साउथ के सुपरस्टार्स से जबरदस्त तारीफ मिली है. जिसमें सूर्या और शिवराजकुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं. चलिए जानते हैं किसने क्या कहा.

By : आईएएनएस | Updated at : 04 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवा राजकुमार ने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. अपनी फिल्म '45' की सफलता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निर्देशक आदित्य धर की इस मल्टीस्टारर फिल्म को शानदार बताया. साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने खास तौर पर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के अभिनय की सराहना की.  

शिवा राजकुमार ने तारीफ
शिवा राजकुमार ने कहा, 'धुरंधर' की भावनाएं शानदार हैं. फिल्म का निर्माण बेहतरीन तरीके से किया गया है. फिल्म में हर कलाकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वह अक्षय खन्ना के अभिनय से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन रणवीर सिंह की भूमिका को उन्होंने और भी खास बताया.

शिवराजकुमार ने दोनों एक्टर्स के रोल में फर्क समझाते हुए कहा, 'अक्षय खन्ना का किरदार ऐसा था जिसमें वह अपने किरदार के अलग-अलग रंग दिखा सकते थे, काफी आजादी थी. वहीं, रणवीर सिंह का रोल बहुत संयम और सूक्ष्मता मांगता था, जो करना आसान नहीं है. रणवीर ने इसे शानदार और खूबसूरती से निभाया है.'

सूर्या शिवकुमार ने शेयर किया खास पोस्ट
शिवा राजकुमार के अवाला साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने भी फिल्म धुरंधर को लेकर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने पोस्ट से फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सूर्या ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की और धुरंधर को एक 'मास्टरपीस' बताया. 

सूर्या ने लिखा कि वह आदित्य धर की क्राफ्ट से पूरी तरह प्रभावित हैं और इस फिल्म ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक खास उपलब्धि है. अपने पोस्ट में सूर्या ने खास तौर पर फिल्म की स्टारकास्ट की भी सराहना की.

उन्होंने आर. माधवन को 'भाई' बताते हुए उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जमकर तारीफ की और कहा कि इस किरदार में माधवन को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही सूर्या ने अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के लिए लिखा कि यह ब्लॉकबस्टर उनकी मेहनत और टैलेंट का पूरी तरह से हकदार नतीजा है.

लद्दाख में हुई टैक्स फ्री
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस जारी है. आम जन के साथ ही फिल्म जगत के सितारे भी फिल्म और कलाकारों की एक्टिंग को दमदार बता रहे हैं. वहीं, फिल्म लद्दाख में टैक्स फ्री घोषित कर दी गई है. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर इसकी घोषणा की.

19 मार्च को आएगा पार्ट 2
5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल के साथ सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होने के लिए तैयार है. मेकर्स ने हाल ही में अनाउंस कर बताया कि फिल्म इसी साल ईद के मौके पर 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 04 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Suriya Sivakumar Ranveer SIngh Shivarajkumar Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
4 जनवरी 2026 राशिफल: किस्मत बदलेगी आज, इन राशियों पर होगी धन, प्रेम और सफलता की विशेष कृपा
यूटिलिटी
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget