IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट की राइवलरी हमेशा से रोमांचक रही है. दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में न सिर्फ यादगार पारियां देखने को मिली हैं, बल्कि गेंदबाजों ने भी अपनी छाप छोड़ी है. खासतौर पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में कई ऐतिहासिक प्रदर्शन किए हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मैचों में विकेट लेने के मामले में कुछ दिग्गज गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आता है.

जवागल श्रीनाथ - भारत

इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ का. श्रीनाथ ने 1992 से 2003 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 वनडे मैच खेले और सभी 30 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 51 विकेट अपने नाम किए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/23 रहा. इस दौरान उनका औसत 20.41 और इकोनॉमी 3.93 की रही, जो उनकी निरंतरता और नियंत्रण को दर्शाता है. श्रीनाथ लंबे समय तक न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के सबसे सफल वनडे गेंदबाज रहे.

अनिल कुंबले - भारत

दूसरे स्थान पर भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले हैं. कुंबले ने 1994 से 2003 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 मैचों में 39 विकेट लिए. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/33 रहा. कुंबले की खासियत थी उनकी सटीक लाइन-लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता. हालांकि उनका औसत श्रीनाथ से थोड़ा ज्यादा 27.84 रहा, लेकिन बड़े मौकों पर उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रही.

मोहम्मद शमी - भारत

तीसरे स्थान पर मौजूदा दौर के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं. जिन्होंने कम मैचों में ही बड़ा असर छोड़ा है. शमी ने 2014 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 16 वनडे मैचों में 38 विकेट झटके हैं. खास बात यह है कि उनका औसत 21.15 और स्ट्राइक रेट 20.68 का रहा, जो इस लिस्ट में सबसे बेहतरीन में से एक है. शमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/57 रहा, जो दिखाता है कि वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं.

टिम साउदी - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की ओर से इस सूची में सबसे बड़ा नाम टिम साउदी का है. साउदी ने भारत के खिलाफ 25 वनडे मैचों में 38 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट 4/49 रहा. हालांकि उनका औसत 36.23 रहा, लेकिन नई गेंद से विकेट निकालने में उनका योगदान अहम रहा है.

कपिल देव - भारत

इसके अलावा भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव भी इस सूची में शामिल हैं. कपिल देव ने 1979 से 1994 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 वनडे मैचों में 33 विकेट लिए. उनकी कसी हुई गेंदबाजी और अनुभव ने भारत को कई अहम जीत दिलाई हैं.