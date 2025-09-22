हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती निकली है. योग्य उम्मीदवार अपनी फोटो और सीवी ईमेल से भेजकर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Sep 2025 10:30 AM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती निकली है. योग्य उम्मीदवार अपनी फोटो और सीवी ईमेल से भेजकर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के दक्षिण परिसर में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल) और प्रोजेक्ट टेक्निकल-III के पदों पर भर्ती निकली है. इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल चार पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से चल रही है और उम्मीदवार 04 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर सभी विवरण और भर्ती संबंधी जानकारी अवश्य देख लेनी चाहिए.
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल चार पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से चल रही है और उम्मीदवार 04 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर सभी विवरण और भर्ती संबंधी जानकारी अवश्य देख लेनी चाहिए.
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री और अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए. इसके साथ उम्मीदवार के पास कम से कम तीन साल का रिसर्च अनुभव भी होना आवश्यक है.
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री और अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए. इसके साथ उम्मीदवार के पास कम से कम तीन साल का रिसर्च अनुभव भी होना आवश्यक है.
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I (नॉन-मेडिकल) पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और साथ ही पीएचडी या अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए. बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों में विशेषज्ञता आवश्यक है.
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I (नॉन-मेडिकल) पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और साथ ही पीएचडी या अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए. बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों में विशेषज्ञता आवश्यक है.
प्रोजेक्ट टेक्निकल-III (नॉन-मेडिकल) के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में तीन साल का अनुभव होना जरूरी है.
प्रोजेक्ट टेक्निकल-III (नॉन-मेडिकल) के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में तीन साल का अनुभव होना जरूरी है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. उम्मीदवारों को अपनी फोटो और सीवी ईमेल के जरिए भेजनी होगी. इसके बाद आवेदन-पत्र की जांच कर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. उम्मीदवारों को अपनी फोटो और सीवी ईमेल के जरिए भेजनी होगी. इसके बाद आवेदन-पत्र की जांच कर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
आवेदन भेजने के बाद उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, रिसर्च अनुभव और तकनीकी क्षमता को परखा जाएगा.
आवेदन भेजने के बाद उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, रिसर्च अनुभव और तकनीकी क्षमता को परखा जाएगा.
Published at : 22 Sep 2025 10:30 AM (IST)
