DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती निकली है. योग्य उम्मीदवार अपनी फोटो और सीवी ईमेल से भेजकर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के दक्षिण परिसर में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III (नॉन-मेडिकल) और प्रोजेक्ट टेक्निकल-III के पदों पर भर्ती निकली है. इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 10:30 AM (IST)
