हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीकेंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU) ने प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर और अन्य पदों पर 179 वैकेंसी निकाली हैं. योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Nov 2025 09:10 AM (IST)
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU) ने प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर और अन्य पदों पर 179 वैकेंसी निकाली हैं. योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप शिक्षा क्षेत्र में एक स्थिर और प्रतिष्ठित करियर की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए ही है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU) ने एक साथ 179 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, अध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कई अहम पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी.

1/6
इस भर्ती अभियान में कुल 179 रिक्त पद शामिल हैं जिनमें एक पद डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, एक पद डीन का, तीन पद अध्यक्ष के, 15 पद प्रोफेसर के, 56 पद एसोसिएट प्रोफेसर के और 103 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं. यानी शिक्षण और नेतृत्व के लगभग हर स्तर पर नौकरियां निकली हैं.
इस भर्ती अभियान में कुल 179 रिक्त पद शामिल हैं जिनमें एक पद डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, एक पद डीन का, तीन पद अध्यक्ष के, 15 पद प्रोफेसर के, 56 पद एसोसिएट प्रोफेसर के और 103 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं. यानी शिक्षण और नेतृत्व के लगभग हर स्तर पर नौकरियां निकली हैं.
2/6
अब बात करते हैं कि कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है. डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उम्मीदवार के पास कृषि विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन या पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है. इसी तरह डीन, प्रोफेसर और अध्यक्ष पदों के लिए भी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री जरूरी है, जिसमें संबंधित मूल विज्ञान शामिल हो. पशु चिकित्सा विज्ञान के पदों के लिए उम्मीदवार के पास बी.वी.एससी. और ए.एच. की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ होनी चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री भी 55 प्रतिशत अंकों के साथ आवश्यक है.
अब बात करते हैं कि कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है. डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उम्मीदवार के पास कृषि विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन या पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है. इसी तरह डीन, प्रोफेसर और अध्यक्ष पदों के लिए भी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री जरूरी है, जिसमें संबंधित मूल विज्ञान शामिल हो. पशु चिकित्सा विज्ञान के पदों के लिए उम्मीदवार के पास बी.वी.एससी. और ए.एच. की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ होनी चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री भी 55 प्रतिशत अंकों के साथ आवश्यक है.
3/6
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री जरूरी है और शिक्षण या शोध में अनुभव भी मांगा गया है. वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा, विषय में पीएचडी और मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है.
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री जरूरी है और शिक्षण या शोध में अनुभव भी मांगा गया है. वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा, विषय में पीएचडी और मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है.
4/6
अब अगर बात करें उम्र सीमा की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यह सीमा 50 वर्ष और प्रोफेसर के लिए 55 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी.
अब अगर बात करें उम्र सीमा की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यह सीमा 50 वर्ष और प्रोफेसर के लिए 55 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी.
5/6
आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है.
आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है.
6/6
अब जानिए आवेदन की प्रक्रिया. सबसे पहले उम्मीदवार को CAU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां “Career” या “Recruitment” सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसे ध्यान से पढ़ें. फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अगर लागू हो तो आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकाल लें.
अब जानिए आवेदन की प्रक्रिया. सबसे पहले उम्मीदवार को CAU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां “Career” या “Recruitment” सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसे ध्यान से पढ़ें. फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अगर लागू हो तो आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकाल लें.
Published at : 13 Nov 2025 09:10 AM (IST)
Tags :
JObs Central Agricultural University Recruitment 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Exit Poll: तेजस्वी यादव के 'अपनों' ने NDA को दिया बंपर वोट? टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव के 'अपनों' ने NDA को दिया बंपर वोट? टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Exit Poll: तेजस्वी यादव के 'अपनों' ने NDA को दिया बंपर वोट? टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव के 'अपनों' ने NDA को दिया बंपर वोट? टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 23: ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हो रहे मुश्किल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget