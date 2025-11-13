एक्सप्लोरर
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU) ने प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर और अन्य पदों पर 179 वैकेंसी निकाली हैं. योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप शिक्षा क्षेत्र में एक स्थिर और प्रतिष्ठित करियर की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए ही है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU) ने एक साथ 179 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, अध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कई अहम पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी.
