केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट

अब बात करते हैं कि कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है. डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उम्मीदवार के पास कृषि विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन या पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है. इसी तरह डीन, प्रोफेसर और अध्यक्ष पदों के लिए भी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री जरूरी है, जिसमें संबंधित मूल विज्ञान शामिल हो. पशु चिकित्सा विज्ञान के पदों के लिए उम्मीदवार के पास बी.वी.एससी. और ए.एच. की डिग्री न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ होनी चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री भी 55 प्रतिशत अंकों के साथ आवश्यक है.