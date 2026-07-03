यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 63200 रुपये तक मिलेगी सैलरी

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के कुल 708 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए 12वीं पास और PET-2025 में शामिल अभ्यर्थियों को वन विभाग में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के सामान्य और विशेष चयन सहित कुल 708 पद भरे जाएंगे. इनमें सबसे अधिक पद वन रक्षक के हैं, जबकि वन्य जीव रक्षक के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में सीटें तय की गई हैं. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है.साथ ही अभ्यर्थी ने UPSSSC PET-2025 परीक्षा में हिस्सा लिया हो और उसके पास वैध नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड होना चाहिए. बिना PET-2025 स्कोर वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे.

क्या होगी उम्र सीमा?

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

शारीरिक योग्यता की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर तथा एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है. महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है. एसटी वर्ग की महिलाओं को इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल-2 के तहत नौकरी मिलेगी. शुरुआती वेतन 19,900 रुपये प्रति माह होगा, जो सभी सरकारी भत्तों को मिलाकर 63,200 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है.

कैसे होगा चयन?

भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले PET-2025 के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा.

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इसके बाद उम्मीदवारों की लंबाई, सीना और वजन की जांच की जाएगी. शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोग्राम वजन के साथ 14 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित समय में पूरी करनी होगी. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा और उसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 25 रुपये रखा गया है.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.इसके बाद Forest Guard/Wildlife Guard Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.अब अपना PET-2025 रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करके फॉर्म भरें. मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और फॉर्म सबमिट कर दें. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड या प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखें.

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