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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया

राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से एक दिन पहले बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस परियोजना की नींव यूपीए के समय रखी गई थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 07:16 AM (IST)
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पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से एक दिन पहले राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस परियोजना की नींव यूपीए सरकार के समय रखी गई थी और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसका करीब 80 से 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का लोकार्पण स्वागत योग्य है, लेकिन इसका पूरा श्रेय बीजेपी नहीं ले सकती.

रिफाइनरी में बाड़मेर, जोधपुर के स्थानीय युवाओं को दिया जाए रोजगार

टीकाराम जूली ने मांग की कि रिफाइनरी में बाड़मेर, जोधपुर और पूरे मारवाड़ के स्थानीय युवाओं को रोजगार में पहली प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर बाड़मेर में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग उठाई, ताकि प्रदेश के युवाओं को पेट्रोलियम क्षेत्र में उच्च शिक्षा और रिसर्च की बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी के आसपास मजबूत औद्योगिक ढांचा विकसित करने की शुरुआत की थी. अब बीजेपी सरकार को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, सहायक उद्योगों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि राजस्थान को इस परियोजना का पूरा आर्थिक लाभ मिल सके.

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केंद्र सरकार ने ईआरसीपी के लिए अब तक नहीं दी कोई आर्थिक सहायता 

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस रिफाइनरी की शुरुआती लागत करीब 39 हजार करोड़ रुपये थी, उसकी लागत अब बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. उनके मुताबिक यह देरी और बढ़ी हुई लागत जनता पर अतिरिक्त बोझ है. उन्होंने दावा किया कि अगर परियोजना समय पर पूरी होती तो राजस्थान को इसका फायदा कई साल पहले ही मिलने लगता.

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी राजस्थान आकर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, पेपर लीक पर रोक और हरियाणा के बराबर पेट्रोल-डीजल के दाम करने जैसे वादे कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ईआरसीपी के लिए अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी और कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद आम लोगों को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत नहीं मिली.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
PM Modi Tikaram Jully RAJASTHAN NEWS
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