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हिंदी न्यूज़शिक्षापंचायत सचिव बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कितनी मिलती है इनको सैलरी?

पंचायत सचिव बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कितनी मिलती है इनको सैलरी?

पंचायत सचिव की नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह खबर बेहद काम की है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 03 Jul 2026 06:48 PM (IST)
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  • शुरुआती सैलरी 30,000-35,000 रुपये मासिक, भत्तों सहित मिलती है.

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और गांव में रहकर प्रशासनिक काम करने की इच्छा रखते हैं, तो पंचायत सचिव का पद आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यह नौकरी राज्य सरकार के अधीन होती है और अलग-अलग राज्यों में इसकी भर्ती संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है. इस पद पर चयन होने के बाद अच्छी सैलरी के साथ सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि पंचायत सचिव की भर्ती पूरे देश में एक जैसी नहीं होती. हर राज्य अपने नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया तय करता है. जैसे बिहार में भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) कराता है. झारखंड में यह जिम्मेदारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की होती है, जबकि हरियाणा में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ग्राम सचिव के पदों पर भर्ती करता है. मध्य प्रदेश में कुछ भर्तियां परीक्षा के जरिए होती हैं, जबकि कुछ मामलों में मेरिट और अनुभव को भी आधार बनाया जाता है.

कैसी होती है चयन प्रक्रिया?

अधिकांश राज्यों में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होती है. कई राज्यों में पहले प्रारंभिक (Prelims) और फिर मुख्य (Mains) परीक्षा आयोजित की जाती है. दोनों चरण सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच (Document Verification) की जाती है. इसके बाद अंतिम मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

पंचायत सचिव बनने के लिए आमतौर पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) होना जरूरी है. हालांकि कुछ राज्यों में 12वीं पास उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका दिया जाता है. इसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी जरूरी माना जाता है. कई राज्यों में CCC, CPCT या किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स का प्रमाणपत्र मांगा जाता है.

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उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष के आसपास होती है. हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलती है.

कितनी मिलती है सैलरी?

अधिकांश राज्यों में इस पद का वेतन लेवल-4 या लेवल-5 पे मैट्रिक्स के तहत मिलता है. शुरुआती बेसिक पे 21,700 रुपये से 25,500 रुपये के बीच हो सकता है. बेसिक वेतन के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं. इन्हें जोड़ने के बाद शुरुआती इन-हैंड सैलरी करीब 30,000 से 35,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है. शहर और राज्य के अनुसार HRA और अन्य भत्तों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Education Panchayat Secretary JObs Panchayat Secretary Salary
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