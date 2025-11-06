हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी

बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Nov 2025 07:55 AM (IST)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर निकाला है. कोर्ट ने स्टेनोग्राफर (हाई ग्रेड) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जारी किया गया है.

आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यानी अभी भी आपके पास आवेदन करने का पूरा मौका है.
आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यानी अभी भी आपके पास आवेदन करने का पूरा मौका है.
इस भर्ती के तहत 12 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. पद का नाम स्टेनोग्राफर (हाई ग्रेड) है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.
इस भर्ती के तहत 12 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. पद का नाम स्टेनोग्राफर (हाई ग्रेड) है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.
उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) पास होना चाहिए. अगर कोई उम्मीदवार पहले से ही किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या सरकारी वकील के दफ्तर में स्टेनोग्राफर के रूप में पांच साल या उससे अधिक समय तक काम कर चुका है, तो उसे कुछ शर्तों में छूट दी जाएगी. कानून की डिग्री (Law Degree) वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.
उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) पास होना चाहिए. अगर कोई उम्मीदवार पहले से ही किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या सरकारी वकील के दफ्तर में स्टेनोग्राफर के रूप में पांच साल या उससे अधिक समय तक काम कर चुका है, तो उसे कुछ शर्तों में छूट दी जाएगी. कानून की डिग्री (Law Degree) वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.
साथ ही उम्मीदवार की शॉर्टहैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. यानी इस नौकरी में चयन पाने के लिए आपकी टाइपिंग और स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.
साथ ही उम्मीदवार की शॉर्टहैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. यानी इस नौकरी में चयन पाने के लिए आपकी टाइपिंग और स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.
इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 56,100 से 1,77,500 प्रति माह तक बेसिक वेतन मिलेगा. इसके साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे.
इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 56,100 से 1,77,500 प्रति माह तक बेसिक वेतन मिलेगा. इसके साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे.
चयन प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी होगी. उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा. लिखित परीक्षा, शॉर्टहैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और वाइवा वॉइस (साक्षात्कार). हर चरण में उम्मीदवार की भाषा दक्षता, गति और अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा. आवेदन शुल्क 1 हजार रुपये रखा गया है, जो उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.
चयन प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी होगी. उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा. लिखित परीक्षा, शॉर्टहैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और वाइवा वॉइस (साक्षात्कार). हर चरण में उम्मीदवार की भाषा दक्षता, गति और अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा. आवेदन शुल्क 1 हजार रुपये रखा गया है, जो उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.
Published at : 06 Nov 2025 07:55 AM (IST)
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Embed widget