बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स...
बॉम्बे हाई कोर्ट ने युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर निकाला है. कोर्ट ने स्टेनोग्राफर (हाई ग्रेड) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जारी किया गया है.
Published at : 06 Nov 2025 07:55 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
