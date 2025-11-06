बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी

उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) पास होना चाहिए. अगर कोई उम्मीदवार पहले से ही किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या सरकारी वकील के दफ्तर में स्टेनोग्राफर के रूप में पांच साल या उससे अधिक समय तक काम कर चुका है, तो उसे कुछ शर्तों में छूट दी जाएगी. कानून की डिग्री (Law Degree) वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.